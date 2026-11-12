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Petroliera battente bandiera di Singapore in fiamme al largo dell’Oman

Petroliera battente bandiera di Singapore in fiamme al largo dell’Oman: video verificati da Reuters. Irib, citando i Pasdaran, riferisce di tre navi colpite.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Una petroliera di medie dimensioni, battente bandiera di Singapore e impegnata nel trasporto di prodotti raffinati, è risultata in fiamme al largo delle coste dell’Oman. Lo mostrano video pubblicati sui social e verificati dall’agenzia Reuters.

Le immagini, secondo la ricostruzione dell’agenzia, ritraggono la nave in fiamme nel tratto marino corrispondente al Golfo dell’Oman, nelle immediate vicinanze dello Stretto di Hormuz.

L’emittente di Stato iraniana Irib, citando la Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Pasdaran), ha riferito che la petroliera sarebbe stata una delle tre navi colpite domenica. Secondo la fonte citata da Irib, gli attacchi sarebbero avvenuti perché le imbarcazioni avevano utilizzato rotte considerate “non autorizzate” attraverso lo Stretto.

La notizia è stata diffusa il 10 novembre 2026, con i video social verificati da Reuters come documentazione visiva dell’incendio.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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