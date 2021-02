Alda D’Eusanio squalificata dal Grande Fratello VIP per il termine “negro”?

Dopo l’utilizzo del termine “negro” e l’imbarazzante siparietto con Enock Barwuah, non sono bastate le scuse per evitare ad Alda D’Eusanio un provvedimento disciplinare del Grande Fratello VIP. Alfonso Signorini ha ripreso la parola: “Chiaramente nella Casa qualsiasi episodio di questo tipo, come puoi immaginare, raggiunge un’eco mediatica incredibile. Adesso torna in salotto dagli altri, io ti leggerò un comunicato che riguarderà una decisione ‘democratica’, nel senso etimologico del termine, che è stata presa nei tuoi riguardi”. Mentre Alda D’Eusanio ha chiesto nuovamente perdono ‘a tutti i neri di tutto il mondo‘ il pubblico si è chiesto: sarà squalificata dal Grande Fratello VIP?

Alda D’Eusanio squalificata dal Grande Fratello VIP?

sponsor

Gli altri concorrenti, visibilmente imbarazzati, hanno accolto in silenzio la giornalista che ripeteva “ho detto una parola sbagliata, quand’è sbagliata è sbagliata, lo devo ammettere. Non l’ho fatto apposta ma è un termine che spesso noi sbagliamo e dobbiamo starci attenti, perché non si dice più. Cioè, per quello che è stato fatto alla gente di colore…”.

Così, Signorini ha finalmente letto il comunicato del Grande Fratello VIP. “Alda – ha esordito – premesso che la parola che tu hai usato una sola volta, ed è giusto sottolinearlo, una sola volta (tralasciando che l’abbia ripetuta in diretta n.d.r.) è e resta comunque un’offesa che urta la sensibilità di diverse persone, bisogna comunque considerare che non era indirizzata volontariamente verso un’altra persona”.

Alda D’Eusanio appesa a un televoto flash

commercial



Il conduttore ha continuato: “Per questa ragione a stabilire se il tuo è uno scivolone perdonabile oppure no, il Grande Fratello VIP ha deciso che sarà direttamente il pubblico con un televoto flash. Visto che il pubblico è sovrano, il pubblico deciderà quale soluzione prendere. Perché ti confesso, Alda, che su questa questione abbiamo molto dibattuto e non tutti eravamo d’accordo”. Alda D’Eusanio ha accettato aggiungendo che la parola non era solo sbagliata, ma la battuta era pure stupida e di cattivo gusto”. Il televoto si è così aperto con una domanda, a detta di Signorini, “semplicissima”: “vuoi salvare Alda D’Eusanio? Sì o no” specificando che si sarebbe concluso dopo pochi minuti.

Parlano gli opinionisti

Sul tema sono stati chiamati ad esprimersi anche Pupo e Antonella Elia. “Io sono sempre stato molto tollerante – ha esordito il primo – e secondo me la spiegazione che ha fatto Alda D’Eusanio valeva anche per Fausto Leali e per altri personaggi che erano andati anche oltre. Io l’avrei salvata, quindi invito il pubblico a salvarla come andavano salvati tutti gli altri!“. Signorini ha ribattuto: “io su questo non sono d’accordo. Perché un conto è usare espressioni sbagliate in contesti conviviali, un altro è nei confronti di frasi blasfeme e incitazioni alla violenza. Quelle, Pupo, non si possono assolutamente tollerare, e sono ben felice che le persone che si sono rese protagoniste di queste pagine orrende siano state mandate a casa perché così doveva accadere”. Antonella Elia, invece, ha spiegato spiegando che quella parola non l’ha mai usata in vita sua. “Io come la signora non sono laureata in sociologia – ha aggiunto – non sono una ‘colta’, e non capisco come una persona così possa aver fatto una battuta così triviale. A me fa pena, non avrei il coraggio di buttarla fuori”. Di tutt’altro avviso Cristiano Malgioglio, che voterebbe per eliminarla.

La decisione del pubblico

Così, dopo qualche minuto, Alfonso Signorini si è rimesso in contatto con i concorrenti. “È arrivato il momento di scoprire cos’ha deciso il pubblico da casa sul destino di Alda D’Eusanio. Alda – ha proferito – tu puoi rimanere nella Casa del Grande Fratello VIP!!!”. In sovrimpressione sono apparse le percentuali: per il “sì” ha votato il 54% dei telespettatori, per il “no” il 46%. E la concorrente “graziata” ha così commentato: “ringrazio il pubblico ma sono veramente dispiaciuta per il grande errore che ho fatto di aver offeso qualcuno. Questa è una ferita che mi resta: sono contenta di restare, ma l’aver arrecato dolore ad altri mi dà dolore”.

Marie Jolie