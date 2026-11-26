Max Pezzali ha aggiunto tre nuovi appuntamenti alla tournée indoor “Max Forever – Stessa storia Stesso posto Stesso bar”, con una quarta data confermata all’Arena di Venezia il 4 maggio 2027. I nuovi inserimenti completano un calendario che partirà il 15 dicembre e che già registra numerosi sold out nelle tappe italiane.



Il tour, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, riporterà Pezzali sui palasport dopo il lungo elenco di serate annunciate tra dicembre 2026 e maggio 2027. Oltre alla data veneziana, sono state comunicate anche le aggiunte del 9 febbraio 2027 all’Unipol Arena di Bologna e del 5 marzo 2027 al Mandela Forum di Firenze.



La decisione di inserire la nuova serata a Venezia segue il tutto esaurito registrato per le date del 30 aprile e del 1 maggio: per questo motivo è stata messa in programma una quarta performance nella stessa arena. Analoghi segnali di affluenza si sono registrati in altre città, con più date già esaurite a Pesaro, Milano e Roma.



La messa in vendita dei biglietti avverrà in due fasi: dalle ore 14:00 di venerdì 27 novembe la prevendita sarà in esclusiva su TicketOne; dalle ore 11:00 di mercoledì 2 dicembre i tagliandi saranno disponibili anche nei punti vendita autorizzati e su altre piattaforme di prevendita online. L’organizzazione ha ricordato che non si assume responsabilità per acquisti effettuati al di fuori dei canali ufficiali.



“Max Forever – Stessa storia Stesso posto Stesso bar” toccherà, tra le altre sedi, la Vitrifrigo Arena di Pesaro, l’Unipol Dome e il Unipol Forum a Milano, il Palazzo dello Sport a Roma, l’Unipol Arena di Bologna, il Mandela Forum di Firenze, l’Inalpi Arena di Torino e naturalmente l’Arena di Venezia. Molte serate risultano già contrassegnate come “tutto esaurito” nel calendario ufficiale.



Il tour si inserisce nel percorso promozionale dell’album MAX FOREVER VOL.2, pubblicato il 30 ottobre da Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Il disco propone versioni speciali e inedite dei successi di Pezzali, registrazioni live, materiale d’archivio e due brani nuovi: Le Ali e Un metro alla volta.



Il pezzo Le Ali è incluso nella seconda stagione della serie Sky Original “Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883”, contribuendo al legame tra l’uscita discografica e il racconto televisivo sulla carriera degli 883. L’album, nelle intenzioni della casa discografica, si propone come una raccolta che ripercorre i momenti più noti della carriera dell’artista attraverso riletture e materiale inedito.