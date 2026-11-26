Per la prima volta nella storia moderna i due stretti strategici della penisola arabica, Hormuz e Bab el‑Mandeb, risultano interrotti nello stesso momento. La situazione, spiegano gli autori del rapporto The Great Red Sea War. Conflicts, Chokepoints and New Strategic Corridors della Fondazione Med‑Or, presentato a Roma l’11 novembre, ha effetti concreti anche sui porti italiani, sui costi di trasporto e sulla sicurezza delle infrastrutture sottomarine.

A parlare delle ricadute è il professor Alberto Pagani. Pagani sottolinea che il Red Sea non è lontano se lo si guarda “sulla carta dei flussi”: attraverso Suez e dal Golfo transitano merci, petrolio, gas e i cavi che collegano dati tra Asia ed Europa. Con entrambi gli stretti compromessi, il sistema commerciale va in sofferenza, con impatti sui noli, sulle assicurazioni, sui tempi di consegna e quindi sui prezzi al consumo. Pagani avverte che questa è «una guerra che non si vede in televisione è una guerra che i cittadini pagano senza sapere di pagarla», frase che sintetizza la difficoltà delle democrazie ad affrontare minacce senza volto.

Il rapporto Med‑Or mette in evidenza come gli Houthi, che contendono il controllo del Bab el‑Mandeb, abbiano radici locali: si tratta di un movimento zaydita del Nord Yemen che aveva già combattuto sei guerre contro il governo di Sana’a prima dell’intervento iraniano. L’Iran ha fornito armi, tecnologia e addestramento, ma gli Houthi mantengono una propria agenda strategica e relazioni con altri attori regionali, tra cui al‑Shabaab in Somalia. Questo rende probabile che un’intesa tra grandi potenze non sia sufficiente a fermarne le azioni.

L’avanzata degli Houthi ha generato un nuovo modello di pressione sulle rotte marittime: droni a basso costo e missili antinave impongono spese di difesa molto alte alle flotte commerciali. Secondo il rapporto, le indagini che segnalano l’uso di dati satellitari russi e immagini commerciali cinesi per colpire le navi rivelano una forma di guerra per procura a bassa esposizione diretta degli Stati coinvolti. Il rischio di emulazione è reale, avverte Pagani, soprattutto in un Corno d’Africa caratterizzato da fragilità statuali e presenza di milizie.

Per l’Italia la crisi si traduce già in effetti concreti: spedire un container dalla Cina a Genova oggi costa più che inviarlo a Rotterdam e alcuni porti italiani rischiano di perdere competitività. La crescita registrata in scali come Gioia Tauro è in gran parte legata al transhipment, che porta poco valore all’economia nazionale. Se la rotta del Capo dovesse consolidarsi, osserva Pagani, la geografia commerciale potrebbe favorire scali del Nord Europa e del Mediterraneo occidentale dotati di migliori retroporti e collegamenti ferroviari.

Un altro fattore critico è la vulnerabilità dei cavi sottomarini. Dal Bab el‑Mandeb passa oltre il 90% del traffico dati tra Europa e Asia e i cavi, posati su fondali spesso poco profondi, sono esposti ad ancore, incidenti e atti deliberati. Il caso della nave Rubymar nel 2024 — che trascinando l’ancora danneggiò tre cavi — è citato come esempio di quanto basti il caos per compromettere la rete. Il rapporto segnala che in Africa è disponibile stabilmente una sola nave specializzata per posa e riparazione, rendendo le operazioni di ripristino lunghe e complesse in aree instabili.

Per difendere questi interessi Pagani indica tre priorità: sorveglianza marittima e subacquea condivisa a livello europeo, ridondanza nelle rotte dei cavi e capacità industriale autonoma per posa e riparazione. La protezione delle infrastrutture critiche sottomarine va trasformata in una priorità politica esplicita, non in un capitolo tecnico.

Sul fronte regionale aumentano le tensioni: il 12 novembre droni etiopi hanno colpito posizioni eritree, la Somalia resta frammentata e il Somaliland continua a rivendicare indipendenza. Pagani avverte del rischio che uno Yemen sotto controllo houthi e una costa eritrea o somala fuori controllo aprano spazi per traffici illeciti, pirateria e il rafforzamento di gruppi jihadisti, oltre a favorire il coinvolgimento di attori esterni come Russia, Cina, Turchia ed Emirati nella competizione per basi e porti.

A livello europeo la missione navale Aspides è stata prorogata, ma l’Alto rappresentante Kallas, secondo Pagani, ha chiesto fino a dieci navi: alla chiamata hanno risposto solo Paesi Bassi e Belgio, con una unità ciascuno. Pagani evidenzia che l’Italia ha sostenuto la missione ma non può farsene carico da sola e propone una task force europea per il Mar Rosso, oltre a un coordinamento migliore con la missione Atalanta.

Infine, dal punto di vista nazionale, Pagani rilancia la necessità di una Strategia di sicurezza nazionale italiana: non un documento formale, ma una scelta politica che indichi interessi vitali, minacce e responsabilità operative. Ricorda di aver lavorato da parlamentare alla legge quadro sulle missioni internazionali e sostiene che la crisi del Mar Rosso dimostra come commercio, energia, dati, migrazione e sicurezza militare siano ormai interconnessi e richiedano una visione d’insieme.