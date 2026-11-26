A causa della conferma dello sciopero indetto dalla rsu (Rappresentanza Sindacale Unitaria) del Teatro La Fenice, il concerto inaugurale della stagione sinfonica del Teatro La Fenice, previsto per sabato 28 novembre 2026, non avrà luogo. Sarà regolare lo svolgimento della replica del concerto in programma al Teatro La Fenice domenica 29 novembre, in abbonamento turno U.

Modalità di rimborso

Gli abbonati al turno S riceveranno comunicazione via mail per rimborso a mezzo bonifico bancario. Per coloro che hanno acquistato il biglietto on line non sarà necessario richiedere il rimborso in quanto avverrà automaticamente sulla carta di credito utilizzata, entro 30 giorni. Gli acquirenti di biglietti presso le biglietterie e tramite biglietteria telefonica riceveranno relativa comunicazione dall’Ufficio Ticketing di Vela Spa con richiesta dei dati bancari per ottenere il rimborso tramite bonifico; i dati dovranno pervenire entro il giorno 9 dicembre 2026.

Informazion su www.teatrolafenice.it

Confermato lo sciopero al Teatro La Fenice di Venezia: salta il concerto inaugurale della Stagione Sinfonica 2026-2027. Confermata la replica di domenica 29 novembre: Riccardo Frizza dirige Orchestra e Coro del Teatro La Fenice. In programma un omaggio a Giuseppe Sinopoli nell’ottantesimo della nascita con l’Hommage à Costanzo Porta dal primo libro di Pour un livre à Venise e l’esecuzione del Giudizio universale di Lorenzo Perosi nel settantesimo della morte-

Riccardo Frizza dirige Orchestra e Coro del Teatro La Fenice il 29 novembre

Riccardo Frizza tra i più acclamati direttori d’orchestra del momento, guiderà Orchestra e Coro del Teatro La Fenice nell’esecuzione di un programma affascinante composto da due brani. In primis, un omaggio a Giuseppe Sinopoli, in occasione dell’ottantesimo anniversario della sua nascita, con l’esecuzione dell’Hommage à Costanzo Porta dal primo libro di Pour un livre à Venise; e poi Il giudizio universale, l’oratorio per soli, coro e orchestra di Lorenzo Perosi – compositore tortonese di cui ricorre il settantesimo anniversario della morte – nel quale spiccheranno le voci soliste del soprano Marigona Qerkezi, del mezzosoprano Valentina Pernozzoli, del tenore Antonio Poli e del basso Adriano Gramigni. Maestro del Coro Elena Pierini.

Il legame di Giuseppe Sinopoli (Venezia 1946-Berlino 2001) con Venezia fu profondo e radicato. Nato nella città lagunare, Sinopoli mantenne con Venezia un rapporto costante nel corso di tutta la sua vita, e anche la sua attività artistica rimase sempre profondamente segnata dalle suggestioni storiche e sonore della Serenissima. Sinopoli è stato anzitutto un direttore orchestra, tra i più celebri e acclamati della scena internazionale. Ma la sua attività nell’ambito della musica aveva preso avvio soprattutto come compositore, e tale aveva continuato a essere anche quando i suoi impegni di direttore erano arrivati ad assorbire tanta parte del suo tempo e delle sue energie. Laureato in medicina – al momento della sua scomparsa stava per discutere la tesi di una seconda laurea, in archeologia – aveva una cultura eclettica e multiforme, vissuta con dedizione totale. Una cultura ovviamente vastissima anche in campo musicale, come confermano le tre pagine destinate a costituire la prima parte di un omaggio a Venezia. Datata appunto «Venezia, 12 gennaio 1975» e composta per l’Holland Festival che ne ospitò la prima esecuzione diretta da lui il 20 giugno di quell’anno ad Amsterdam, la prima raccolta di Pour un livre a Venise traduce in suono orchestrale tre pagine di Costanzo Porta, compositore nato a Cremona fra il 1526 e il 1528 e morto a Padova nel 1601. Porta è riconosciuto come uno dei primi maestri della scuola veneziana: prima allievo di Adrian Willaert in San Marco e poi maestro nella basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari. Proprio in quegli anni, inoltre, era in corso la pubblicazione in edizione critica della sua opera omnia. Del lavoro di Sinopoli sarà eseguito il secondo brano, Hommage à Costanzo Porta, liberamente tratto da un mottetto del secondo tono.

Seguirà l’esecuzione del Giudizio universale di Lorenzo Perosi, oratorio per soli, coro e orchestra del compositore tortonese, di cui ricorre, nel 2026, il settantesimo anniversario della morte. Anche Perosi, come Sinopoli, fu profondamente legato a Venezia. Nato a Tortona nel 1872, non solo salì sul podio della Fenice come direttore d’orchestra; ma nel 1894, a soli ventidue anni, divenne maestro della Cappella Marciana a San Marco, uno degli incarichi musicali più prestigiosi d’Europa. Fu lì che iniziò la sua ascesa nazionale. E l’oratorio Il giudizio universale appartiene al periodo più fecondo della produzione dell’autore, tra il 1898 e il 1904, che coincide proprio con il soggiorno veneziano. Don Padrini, direttore artistico del Perosi Festival di Tortona, l’ha definita «un’opera profondamente spirituale, ma anche molto laica nel suo messaggio. Dopo una breve introduzione corale che riprende un testo liturgico del Requiem, inizia un grandissimo preludio di un quarto d’ora, che potrebbe essere una sinfonia autonoma. Perosi lo compose immaginando la Cappella Sistina: lui stesso disse di essersi ispirato al Giudizio universale di Michelangelo. È una meditazione musicale sul dipinto». La composizione fu realizzata tra novembre 1902 e giugno 1903 e fu diretta dallo stesso Perosi per la prima volta l’8 aprile 1904 a Roma al Teatro Costanti con l’Orchestra e il Coro del Teatro dell’Opera di Roma.