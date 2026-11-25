Grandi emozioni al Teatro Goldoni di Venezia per il concerto del Gen Rosso, andato in scena il 22 novembre scorso. Una serata speciale, che ha portato sul palcoscenico di uno dei teatri più prestigiosi della città l’esperienza artistica internazionale di un gruppo capace di trasformare la musica in un messaggio di pace, solidarietà e fraternità.



Non è stato un concerto come gli altri. Fin dalle prime note, tra gli artisti e il pubblico si è creata un’alchimia particolare, culminata sulle note di “Hopes of Peace”. Centinaia di luci accese sugli smartphone hanno illuminato il teatro, mentre

molti spettatori, visibilmente commossi, si sono alzati in piedi per una “standing ovation” accompagnata da un applauso interminabile. Per alcuni istanti, palco, platea e galleria sono sembrati un unico spazio, una comunità vivissima, unita dalla

musica e dai messaggi del Gen Rosso.



Dopo aver calcato migliaia di palchi nei cinque continenti, il gruppo è arrivato per la prima volta a Venezia proprio nell’anno che segna il suo sessantesimo anniversario, che sarà celebrato il prossimo 23 dicembre. Dal Teatro Goldoni è così partita simbolicamente la festa per questo importante traguardo. Con il Gen Rosso era presente anche Valerio Lode Ciprì, tra coloro che hanno visto nascere il gruppo e ne hanno accompagnato il percorso attraverso testi intensi e canzoni diventate patrimonio condiviso in tutto il mondo.



“Resta qui con noi, il sole scende già. Se tu sei fra noi la notte non verrà”: parole e melodie iconiche insieme a quelle nuove, hanno ripercorso sessant’anni di storia.



“Siamo emozionati e felici di essere qui – hanno esordito gli artisti –. Siamo in Veneto, che per noi è casa. Quello di questa sera vuole essere un viaggio nella storia del Gen Rosso, ma anche nella storia di ognuno di noi”.



Tra un brano e l’altro, il tema della pace e quello della diversità sono tornati con forza. Una diversità da non considerare come barriera, ma come ricchezza e occasione di incontro. È questo il messaggio che ha attraversato l’intero spettacolo, capace di coinvolgere e unire generazioni diverse e di valorizzare il dialogo tra culture e generazioni.



Promossa dall’Associazione Comitato San Pietro di Castello APS, presieduta da Paolo Basili, l’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di partecipazione cittadina, confermando il ruolo della cultura come strumento di coesione sociale. Presenti anche l’assessore alla Cultura del Comune di Venezia, Paolo Romor, e il presidente della Municipalità di Venezia-Murano-Burano, Giovanni Pelizzato.

“Con questo spettacolo – hanno sottolineato i rappresentanti del Comune di Venezia – il Gen Rosso ha offerto al pubblico un appuntamento di particolare significato, nel segno dell’arte, della solidarietà e della capacità della musica di superare confini e

differenze”