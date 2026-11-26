Per la Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Regione Lazio ha diffuso un video istituzionale che richiama l’attenzione sul tema della violenza di genere.

Il progetto è stato promosso dall’assessorato alla Cultura della Regione e commissionato dall’assessora Simona Baldassarre. Il video è scritto e diretto da Maximiliano Gigliucci.

Nel filmato compaiono volti noti dello spettacolo: Simona Ventura, Raoul Bova, Andrea Delogu, Tullio Solenghi e Giorgio Pasotti.

Il messaggio centrale della campagna è sintetizzato nello slogan «Non sei sola. Chiama il 1522». Il numero è gratuito e attivo 24 ore su 24.