Dubai — Nella serata di martedì 24 novembre la Superluna del Castoro ha catturato l’attenzione nel cielo sopra Dubai, emergendo tra i grattacieli della metropoli emiratina e affiancando il Burj Khalifa.

Il disco lunare, particolarmente visibile tra le luci degli edifici, ha offerto uno spettacolo che ha messo a confronto natura e architettura nello skyline cittadino.

Il fenomeno, noto come superluna, si verifica quando il plenilunio coincide con il passaggio della Luna al perigeo, il punto dell’orbita più vicino alla Terra.

La notizia è stata riportata da Reuters il 25 novembre 2026.