Il 4 gennaio 2027 il Teatro Corso di Mestre ospiterà “C’era una volta…Disney – Il Concerto”, una serata pensata per far rivivere al pubblico le colonne sonore che hanno segnato l’infanzia di più generazioni. Sul palco si alterneranno brani tratti da classici come Il Libro della Giungla e Gli Aristogatti fino ai più recenti successi come Frozen.



Il programma copre un arco vasto della produzione Disney: ci saranno pezzi tratti da Aladdin, La Bella e la Bestia, Il Re Leone, Hercules e Pocahontas. L’intento è ricostruire, attraverso le melodie, un percorso che spazia dal passato al presente dell’animazione, toccando opere cult note sia ai genitori sia ai bambini.



L’evento si propone come appuntamento per famiglie: dopo le feste natalizie, invita a prolungare l’atmosfera delle celebrazioni riunendosi per una serata collettiva di musica e ricordi. L’organizzazione sottolinea l’elemento intergenerazionale, con brani in grado di parlare a età diverse senza rinunciare alla qualità dell’esecuzione.



La direzione musicale è affidata a Simone Temporali, che si esibirà al pianoforte e alle tastiere. Accanto a lui, la formazione prevede Tommaso Quaranta al violino, Maurizio Leoni impegnato tra fiati e chitarre, Maurizio Raimondo al basso e contrabbasso e Emanuele Esposito alla batteria e alle percussioni. L’ensemble punterà a riproporre le sonorità originali delle colonne sonore adattandole al contesto dal vivo.



La componente vocale sarà garantita dai cantanti Gabriele Amendola, Daphne Nisi e Giorgia Zaccagni. I tre interpreti si alterneranno sul palco per dare voce ai temi più celebri, integrando la parte strumentale e contribuendo alla costruzione di un racconto musicale coerente con la tradizione Disney.



A impreziosire lo spettacolo saranno le videoproiezioni realizzate da Studio Capta. Le immagini, curate da un team di illustratori e designer, accompagneranno le esecuzioni con scene in movimento e palette cromatiche studiate per amplificare l’esperienza visiva. L’uso delle proiezioni mira a creare continuità tra musica e immagine, trasformando il palco in un supporto narrativo.



La produzione è a cura di Menti Associate, in collaborazione con Good Vibration, mentre la regia è firmata da Rossana Raguseo. L’insieme degli elementi tecnici e artistici punta a una messa in scena pensata per un pubblico ampio, senza rincorrere spettacolarità fine a se stessa.



I biglietti per lo spettacolo sono disponibili online.