Martedì 24 novembre, durante la visita ufficiale in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky e il primo ministro ungherese Péter Magyar hanno partecipato a una partita informale di pallavolo, una scena resa pubblica attraverso immagini diffuse dallo stesso Zelensky su Telegram.

I due leader si sono recati al liceo Lajos Kossuth, dove hanno incontrato studenti e docenti. Nel liceo l’insegnamento avviene in lingua ungherese, mentre gli alunni seguono anche corsi di ucraino e inglese.

Nella stessa giornata Magyar ha visitato una nuova struttura ospedaliera in Transcarpazia. Secondo quanto riferito dal presidente ucraino, nella struttura sono stati eseguiti oltre cento interventi chirurgici in un arco di tempo molto breve.

La visita di Magyar segue il processo di riavvicinamento avviato dopo la sua vittoria elettorale di aprile. Sotto la guida del suo predecessore Viktor Orbán, l’Ungheria era stata indicata come il principale ostacolo, all’interno dell’Unione europea, al percorso di adesione dell’Ucraina.