Il consiglio comunale di San Donà di Piave ha approvato un regolamento che vieta l’accesso agli uffici comunali con mascherine o veli che nascondano il volto. La misura è passata con i voti della maggioranza; i rappresentanti dell’opposizione hanno abbandonato l’aula durante le votazioni. La notizia è riportata dall’agenzia Ansa.



Il divieto riguarda non solo gli sportelli del municipio, ma si estende anche alle manifestazioni e alle cerimonie istituzionali, qualora l’applicazione venga prevista con un atto di giunta. La decisione era stata anticipata alcuni mesi fa dal sindaco Alberto Teso, esponente del centrodestra.



Il testo del regolamento non prevede sanzioni pecuniarie per chi si rifiuti di scoprire il volto. Il provvedimento prevede invece la possibilità di allontanamento dalla struttura nei casi in cui venga impedito il riconoscimento della persona interessata ai servizi comunali.



Tra gli ambiti esplicitamente richiamati c’è il ritiro dei bambini presso i due asili nido comunali: anche in quelle occasioni il personale potrà chiedere di scoprire il volto per procedere all’identificazione e, se necessario, disporre l’allontanamento. L’indicazione sottolinea la priorità data dalla giunta alla verifica delle identità nell’accesso a determinati servizi.



Il sindaco Teso ha sintetizzato la posizione dell’amministrazione come una questione di ordine pubblico e praticità. “Si tratta soltanto di una questione di sicurezza e di buon senso”, ha detto il primo cittadino, richiamando l’attenzione sull’esigenza di riconoscere le persone all’interno degli spazi pubblici.



Netta la reazione dell’opposizione. Daniele Terzariol, capogruppo del Pd, ha criticato la scelta definendola simbolica: “Hanno voluto piantare una nuova bandierina. Non cambierà nulla sul fronte della sicurezza degli uffici.” L’abbandono dell’aula da parte dei consiglieri di minoranza ha evidenziato la frattura politica attorno alla misura.



Il regolamento si inserisce in un quadro normativo già segnato dall’obbligo di riconoscimento personale nei luoghi pubblici, previsto dalla legge 152 del 1975. Nondimeno, si richiama il richiamo della giurisprudenza che impedisce di trasformare quel dovere in un divieto generalizzato.



L’amministrazione comunale motiva il provvedimento con la necessità di assicurare l’identificazione degli utenti dei servizi. Per questo il regolamento fa riferimento al principio della “legittima ragione” come base per richiedere la scopertura del volto e garantire l’accesso controllato ai servizi comunali.