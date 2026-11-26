Un grand jury federale di Los Angeles ha formalmente incriminato Thomas Markle, padre della duchessa di Sussex, per detenzione di materiale pedopornografico. Secondo il procuratore federale Bill Essayli, in caso di condanna l’uomo, 82 anni, rischia fino a 40 anni di carcere.

Gli agenti dell’FBI avevano sequestrato decine di fotografie, negativi, diapositive e libri con immagini di presunti abusi su minori in due depositi affittati da Markle a Los Angeles. Materiale analogo è stato segnalato anche nelle Filippine, dove Markle aveva vissuto prima di rientrare negli Stati Uniti.

Negli atti giudiziari è riportato che un testimone avrebbe riconosciuto lo stesso Thomas Markle in almeno due delle fotografie sequestrate. Contemporaneamente alle indagini statunitensi, nelle Filippine è stata aperta una inchiesta per analogo reato e per la presunta intenzione di distribuire il materiale.

Markle era stato arrestato il 6 novembre in una residenza per anziani in Florida. Inizialmente rilasciato su cauzione, è tornato in carcere pochi giorni dopo aver tentato di rimuovere il braccialetto elettronico durante la notte. Al momento è detenuto in Florida; nelle prossime settimane è previsto il suo trasferimento a Los Angeles.

L’incriminazione è stata emessa dopo che un giudice, basandosi su una perizia psichiatrica, ha stabilito che Markle è in grado di affrontare il processo, comprendere le accuse e collaborare con il proprio difensore. Nel corso di un colloquio di circa 90 minuti con la psichiatra, l’82enne ha negato di possedere materiale pedopornografico.

La vicenda era emersa in ottobre, quando il tabloid britannico The Sun ha riportato che il figlio di Thomas Markle avrebbe trovato immagini di abusi in scatoloni nella precedente abitazione del padre nelle Filippine. A fine ottobre Meghan si era detta profondamente sconvolta e aveva spiegato il suo allontanamento dal padre, ribadendo di non aver mai consentito a Thomas Markle di incontrare i propri figli per precedenti accuse definite inquietanti e preoccupanti.

Il trasferimento di Meghan, del principe Harry e dei loro due figli nel Regno Unito era avvenuto alla fine di agosto, dopo sei anni trascorsi negli Stati Uniti.