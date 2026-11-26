Camilla, tra le protagoniste dei Live Show di X Factor 2026, sarà presente al Centro Commerciale Nave De Vero di Marghera sabato 28 novembre alle 17 per un incontro aperto al pubblico.



L’appuntamento offre ai fan l’opportunità di vedere da vicino un’artista che ha lasciato il segno durante la stagione del talent show prodotto da Fremantle e trasmesso su Sky. L’incontro è pensato per chi ha seguito il suo percorso televisivo e vuole conoscere il lato meno mediatico del suo lavoro.



Nella gara televisiva Camilla è arrivata fino ai Live Show, venendo eliminata nella quinta puntata di quelli dal vivo. Sul palco si è fatta notare per una vocalità che ha attirato l’attenzione di pubblico e giuria, oltre che per un percorso personale che i telespettatori hanno potuto seguire passo dopo passo.



La sua crescita artistica nel programma è stata accompagnata dal confronto con la giudice e mentore Paola Iezzi, che l’ha seguita durante le fasi decisive della competizione. L’incontro a Marghera sarà anche un’occasione per ripercorrere i momenti salienti vissuti dentro X Factor, dalle Auditions all’ottenimento dell’X Pass fino all’esperienza sui Live Show.



Durante l’evento Camilla racconterà retroscena e aneddoti relativi al dietro le quinte, oltre ai rapporti instaurati con gli altri concorrenti. Sarà un momento di dialogo diretto con il pubblico per condividere impressioni e tappe del suo percorso in televisione.



X Factor 2026 continua la sua programmazione settimanale: la trasmissione va in onda ogni giovedì su Sky, è disponibile in streaming su NOW e on demand, e viene riproposta in chiaro il martedì su TV8 e il mercoledì su Cielo. La stagione si avvicina alla fase finale, con la conclusione prevista il 3 dicembre all’Unipol Forum di Assago.



L’incontro con Camilla rientra in una serie di appuntamenti organizzati nei punti vendita Sky in Italia. Questi eventi hanno già portato negli store altri talent dello show, con l’obiettivo di mettere in contatto diretto i protagonisti dei programmi con il pubblico degli abbonati e dei semplici curiosi.



Nei negozi Sky i visitatori trovano informazioni sui contenuti della piattaforma, ma anche dispositivi e servizi collegati all’offerta. Tra le soluzioni presenti vengono illustrate tecnologie come Sky Glass, i servizi di connettività Sky Wifi e le nuove proposte mobile, oltre all’assistenza tecnica per gli utenti.



Per chi desidera partecipare, l’appuntamento è fissato per sabato 28 novembre alle 17 al Centro Commerciale Nave De Vero, lungo la SS Romea a Marghera.