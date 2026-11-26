L’Istituto Superiore di Sanità ha posto l’accento sul ruolo dell’alcol nella violenza contro le donne, sottolineando che il consumo può aumentare sia la frequenza sia la gravità degli episodi. L’Iss ha rilanciato la campagna “Alcohol and Violence Against Women” dell’Oms Europa in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

Secondo i dati Istat 2025, in Italia circa 6 milioni e 400mila donne tra i 16 e i 75 anni (31,9%) hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nella vita. I dati sul sistema di protezione relativi al 2024 segnalano un aumento del ricorso ai Centri Antiviolenza: risultano operative oltre 400 strutture e decine di migliaia di donne hanno intrapreso percorsi di uscita dalla violenza.

I numeri raccolti dall’Iss mettono in evidenza il legame con le dipendenze: quasi un autore di violenza su quattro (24,8%) presenta una forma di dipendenza da alcol, sostanze o gioco d’azzardo. Un recente studio italiano del 2024, che ha analizzato i dati dei Centri Antiviolenza del Lazio nel periodo 2021-2023, segnala che nel complesso dei 3.159 percorsi di presa in carico il 33% degli autori di violenza mostrava forme di dipendenza da sostanze o alcol.

Dati provenienti dalla helpline dell’Iss sulle problematiche legate all’alcol, su oltre cento chiamate ricevute, indicano che il 29,4% degli interlocutori ha riferito segnali di violenza nei confronti di altre persone, mentre il 12,4% ha riportato segnali di violenza verso sé stessi.

L’Iss richiama la necessità di una comunicazione attenta e rigorosa sul tema: occorre riconoscere e spiegare il ruolo che l’alcol può avere negli abusi senza in alcun modo sollevare gli autori dalle proprie responsabilità né far apparire l’alcol come giustificazione degli atti. Per la campagna, spiega l’istituto, hanno collaborato oltre venti esperti internazionali consulenti dell’Oms e sedici donne con esperienza diretta della violenza. Il contributo di queste ultime ha portato a modifiche concrete nel linguaggio e negli elementi visivi dei materiali, con l’obiettivo di evitare la colpevolizzazione delle vittime, mantenere ferma la responsabilità degli autori e rappresentare la complessità degli abusi.

Claudia Gandin, responsabile dell’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Iss, sottolinea che la campagna nasce dal contributo degli esperti e lancia un messaggio chiaro: l’alcol è un elemento tossico in più nel contesto della violenza contro le donne; ridurne il consumo è possibile e le politiche efficaci in materia possono contribuire a migliorare la sicurezza delle donne.