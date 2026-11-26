Francesca Fagnani ha inaugurato l’ottava stagione di Belve con un primo appuntamento che ha messo a nudo aspetti privati e professionali dei protagonisti. Martedì 24 novembre, alle 21.25 su Rai 2, sono saliti sul celebre sgabello Francesco Totti, Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani.

L’ex capitano giallorosso ha ripercorso i rapporti più dolorosi della sua vita, citando delusioni inflitte da amici e parenti e riflettendo sulla sua esperienza personale con la notorietà. Ha ammesso che, col tempo, ha capito chi gli aveva approfittato della posizione, e ha espresso il rammarico per scelte che non rifarebbe.

Il tema dei tradimenti e della fine del matrimonio con Ilary Blasi è stato affrontato durante l’intervista. Totti ha risposto alla domanda sulla veridicità delle rivelazioni precedenti con una frase netta: “Non riesco a perdonare”. Ha inoltre parlato del rapporto con i figli e del rimpianto per non aver detto al padre “ti voglio bene”: per il campione, l’assenza del padre ha lasciato un vuoto e un senso di smarrimento.

Non sono mancati passaggi sulla sua carriera e sull’addio alla Roma: Totti ha detto di aver desiderato un trattamento più rispettoso da parte della società negli ultimi mesi del suo percorso con il club. Nel corso della trasmissione ha anche raccontato la sua prima visita alla prostata, sottolineando l’importanza dei controlli.

Pierfrancesco Favino ha offerto un ritratto schietto di sé: dalla percezione del successo alle insicurezze fisiche. L’attore ha ammesso che il successo lo ha cambiato e ha detto di non amarsi particolarmente dal punto di vista fisico. Ha poi rivelato un elemento sorprendente della sua esperienza personale: “Fin da ragazzo sento delle presenze”.

Tra i ricordi più intensi, Favino ha raccontato il disagio provato sul set di Suburra durante una scena di sesso, definendo l’esperienza molto difficile. Ha parlato inoltre dei colleghi e della sua relazione lunga 23 anni con Anna Ferzetti, e ha espresso considerazioni sul ruolo della bellezza nel cinema citando Kim Rossi Stuart come esempio di grande attore la cui avvenenza a volte può oscurare il talento.

Completava il parterre Gemma Galgani, volto noto di Uomini e Donne. La nuova stagione di Belve ripropone anche i provini ribattezzati “Belve in prova”, che porteranno persone comuni sullo sgabello e conferma la sigla finale con i fuori onda degli ospiti.

Il programma, ideato e condotto da Francesca Fagnani, è prodotto dalla Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Our Films, con la regia di Mauro Stancati.