Filippo Neviani, in arte Nek, porterà nei teatri italiani l’omaggio ai trent’anni di “Laura non c’è”. L’artista ha annunciato un tour autunnale che toccherà città grandi e medie tra ottobre e dicembre 2027, affiancando alle serate teatrali tre appuntamenti speciali in club europei ad aprile. I biglietti per le date teatrali sono già in pre-sale esclusiva per i membri del Filgood Social Club, il fanclub ufficiale. La vendita generale aprirà dalle ore 11:00 di sabato 28 novembre su Ticketone e nei punti vendita abituali.



“Laura non c’è”, pubblicata nel 1997, rimane uno dei pezzi italiani più noti anche all’estero: il brano conta nove versioni riconosciute in lingue diverse, tra cui spagnolo, greco, russo e cantonese, segno della sua diffusione internazionale e delle numerose reinterpretazioni nate nel tempo.



Nek, cantante e polistrumentista, ha all’attivo 18 album in studio e oltre 10 milioni di dischi venduti nel mondo. La carriera del musicista è iniziata nel 1992 con l’album d’esordio intitolato Nek; da allora il suo percorso è costellato di successi radiofonici e di progetti che lo hanno portato anche sul piccolo schermo.



Negli ultimi anni Neviani ha sperimentato ruoli da conduttore in programmi televisivi: tra i più noti, le edizioni di The Voice e sue declinazioni, oltre al programma Dalla Strada al Palco. Nel 2022 ha pubblicato “5030”, un album che ripercorre i suoi trent’anni di carriera.



Nel 2023 Nek ha avviato il progetto RENGANEK con Francesco Renga, che ha dato vita a un lungo tour in Italia, a una partecipazione al 74° Festival di Sanremo e a un disco di inediti. Nel 2025 la discografia dell’artista è stata ripubblicata in vinile cristallo e sul canale YouTube è andata in onda “NEK HITS”, una miniserie di 14 episodi in cui racconta momenti significativi della propria vita artistica.



Per quasi due anni Nek ha portato in tournée “NEK HITS LIVE” in Italia, Europa, Canada e Stati Uniti, presentando le sue hit in chiave power trio. Tra le altre esperienze artistiche recenti figura anche una partecipazione come attore nella serie Netflix “Il capo perfetto”.

Il calendario teatrale prevede una partenza simbolica da Fermo: la “data zero” è fissata per il 9 ottobre al Teatro dell’Aquila. Seguiranno concerti a Roma (14 ottobre, Auditorium Conciliazione), Bari (16 ottobre, Palatour Frecciarossa di Bitritto) e Napoli (18 ottobre, Teatro Augusteo).



Il tour prosegue con tappe nel Sud e nel Centro-Nord: Palermo (20 ottobre, Teatro Golden), Catania (22 ottobre, Teatro Metropolitan), Firenze (25 ottobre, Teatro Verdi) e Torino (29 ottobre, Teatro Colosseo). A fine ottobre Nek sarà sul palco del Teatro Galleria di Legnano (30 ottobre).



La tournée entrerà poi nel vivo a novembre con date a Bergamo (4 novembre, Choruslife Arena), Padova (6 novembre, Gran Teatro Geox), Sanremo (12 novembre, Teatro Ariston), Cremona (18 novembre, Teatro Ponchielli) e Brescia (20 novembre, Teatro Dis_Play). A seguire Bologna (23 novembre, EuropAuditorium) e Milano (25 novembre, Teatro Arcimboldi).



L’ultima parte del percorso include Trieste (30 novembre, Teatro Rossetti) e le prime date di dicembre: Piacenza (4 dicembre, Teatro Politeama), Lugano (5 dicembre, LAC), Parma (7 dicembre, Teatro Regio). Il tour si chiuderà idealmente con altre serate ancora nel periodo invernale, nella cornice di teatri storici e spazi consolidate.

Prima dell’autunno, nell’aprile 2027, sono invece previsti tre eventi speciali dedicati proprio ai 30 anni del brano che ha segnato la carriera dell’artista. Le date europee sono il 17 aprile alla Tonhalle di Monaco, il 23 aprile alla Sala Wagon di Madrid e il 29 aprile ai Magazzini Generali di Milano.



I biglietti saranno in vendita dalle ore 11:00 di sabato 28 novembre su Ticketone e nei punti vendita abituali.