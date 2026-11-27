Venezia, 27 novembre 2026 – Veneto e Friuli-Venezia Giulia rappresentano insieme uno dei principali motori economici del Paese, collocandosi al secondo posto in Italia per dimensione economica, export e popolazione, dietro solo la Lombardia. A confermarlo, è l’analisi dell’Ufficio Studi CGIA di Mestre, presentata oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, dal consigliere regionale, avv. Alessio Morosin (Liga Veneta Repubblica), assieme al consigliere regionale Matteo Pressi, Capogruppo di Stefani Presidente, al professor. Mario Bertolissi, Costituzionalista, a Renato Mason, Segretario della CGIA di Mestre, a Daniele Nicolai, Ricercatore dell’Ufficio Studi CGIA, e a Massimo Venturato, Presidente nazionale INREL – Istituto Nazionale Revisori Enti Locali.

L’analisi dell’Ufficio Studi CGIA supporta il progetto, illustrato nel corso della conferenza stampa, per la costituzione della macroregione a statuto speciale ‘VENEZIE’, attraverso la fusione delle attuali regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, secondo la procedura prevista dall’articolo 132 della Costituzione. Una progettualità che, attraverso una riflessione sulle prospettive istituzionali dei territori e sulle opportunità legate a una nuova configurazione regionale, possa valorizzare le comuni radici storiche, culturali ed economiche del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Al centro della proposta, la creazione di un’area regionale più ampia, dotata di statuto speciale e caratterizzata da maggiori competenze di autogoverno, autonomia decisionale e capacità competitiva nel contesto nazionale ed europeo.

“Oggi affrontiamo un tema che interessa tutte le ‘Venezie’ e che è molto importante per i nostri territori – ha premesso il consigliere regionale Alessio Morosin – Presentiamo un progetto per dare vita alla macroregione a statuto speciale ‘VENEZIE’, frutto della fusione tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. I comuni sono al centro della nostra progettualità perché essi sono il cuore pulsante della loro comunità. La Costituzione stessa sancisce come i comuni siano l’istituzione da cui parte tutto, essendo la più vicina ai cittadini (principio di sussidiarietà). È tempo di assumere iniziative importanti: nel 2001, la riforma del Titolo Quinto della Costituzione è fallita in quanto ha dato un’impostazione di natura regolamentare a una materia che invece avrebbe dovuto essere disciplinata solo in base a principi generali. Questo, ha creato conflittualità tra Stato e Regioni. Noi partiamo dal principio più forte, sancito dall’articolo 5 della Costituzione: ‘La Repubblica (…) adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento’. Il centralismo vince quando c’è confusione: oggi lanciamo la proposta di fusione partendo da una norma costituzionale che non può essere messa in discussione, scritta nel 1948, non ‘raffazzonata’ nel 2001, l’articolo 132 della Costituzione, ‘Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse’. Dobbiamo quindi partire da questo articolo per superare la Sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale sull’autonomia differenziata che, a mio avviso, si colloca fuori dal perimetro costituzionale. È nostro dovere dare concretezza a una richiesta di autogoverno che i territori hanno diritto di rivendicare.”

“Oggi abbiamo dimostrato che la macroregione gioverà sia al Friuli-Venezia Giulia, sia al Veneto, sia allo Stato, perché potranno rilanciarsi le piccole e medie imprese e tutte le eccellenze dei nostri territori. Veneto e Friuli-Venezia Giulia sono due regioni virtuose, che non chiedono nulla allo Stato in termini di risorse, ma solo che Roma tolga loro pesi eccessivi.”, ha chiosato l’avvocato Morosin.

“Credo che la fusione tra regioni possa eventualmente avvenire solo su base consensuale, seguendo la strada indicata dalla Costituzione. In quest’ottica, i dati dello studio della CGIA di Mestre, presentati oggi, sono molto interessanti in quanto, proprio la riflessione su numeri e analisi condivise, può costituire la premessa per arrivare eventualmente in futuro al risultato prospettato oggi”, ha detto Matteo Pressi, Capogruppo di Stefani Presidente.

Il professor. Mario Bertolissi, nel suo intervento, ha spiegato che “la Costituzione è un patto tra generazioni, con particolare riferimento alle nuove generazioni. Se teniamo conto di questo principio, abbiamo il dovere di analizzare la realtà e verificare lo stato di salute attuale delle istituzioni. Faccio particolare riferimento al principio della giusta retribuzione che deve assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Costituzione). Ci troviamo quindi di fronte a diritti e risorse che devono conoscere ambiti territoriali ottimali. È giocoforza nostro dovere affrontare il problema irrisolto dei confini delle regioni. Serve un’economia di scala: ci sono numeri incontrovertibili da cui non si può prescindere. La democrazia sta morendo per carenza di idee. Dobbiamo partire dall’articolo 132 della Costituzione, passare per l’istituto del Referendum, e arrivare alla presentazione di un Disegno di legge costituzionale. Dobbiamo ‘gettare un sasso in piccionaia’: è impellente l’obbligo di ragionare su una dimensione istituzionale che sia funzionale a garantire il massimo rendimento tra costi e benefici. Urge quindi riorganizzare il sistema. E i comuni devono essere in prima fila nel portare avanti questa riflessione. Possiamo ispirarci all’articolo 97 della Costituzione, che sancisce il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.”

Renato Mason, Segretario della CGIA di Mestre, e Daniele Nicolai, Ricercatore dell’Ufficio Studi CGIA, hanno presentato i dati più significativi dello studio che hanno realizzato.

“I numeri attestano che la macroregione ‘Venezie’ si collocherebbe al secondo posto in Italia dietro all’inarrivabile Lombardia. I dati che abbiamo illustrato oggi dimostrano come la fusione porterebbe a Veneto e Friuli-Venezia Giulia notevoli vantaggi sotto l’aspetto economico, finanziario e sociale. Non si tratterebbe di una semplice sommatoria, ma di una unione che darebbe a entrambe le regioni più forza.”, ha detto Mason.

Daniele Nicolai ha in particolare illustrato alcune slides che presentano lo studio degli aspetti economici e sociali caratterizzanti il dossier preparato dalla CGIA di Mestre. “Il Veneto, pur essendo regione a statuto ordinario, eccelle in capacità gestionale con riferimento ai Livelli essenziali di assistenza in sanità.”, ha osservato Nicolai, per rafforzare la bontà della “progettualità di fusione con il Friuli-Venezia Giulia, regione a statuto speciale.”

Massimo Venturato, Presidente nazionale INREL – Istituto Nazionale Revisori Enti Locali, ha fatto un focus sull’attuale situazione in cui si trovano gli Enti locali. “Dare vita alla macroregione – ha detto – avrà impatti positivi sui bilanci dei comuni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, che sono enti virtuosi. Con la realizzazione della fusione, verrebbe infatti posto in essere un sistema virtuoso in grado di incrementare il PIL e le risorse che gli Enti locali potrebbero utilizzare per investire nel futuro, anche con l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. I comuni sarebbero messi nella condizione di garantire più servizi di qualità ai cittadini, che oggi i Sindaci non sono più in grado di assicurare. La macroregione potrà quindi portare agli Enti locali un significativo risultato di riflesso, dato che i comuni riuscirebbero a utilizzare appieno le risorse che provengono dai loro territori.”

Pieno appoggio all’iniziativa anche da parte dell’onorevole Dimitri Coin, “A Roma c’è troppa burocrazia. Dobbiamo partire dall’analisi dello stato in cui versa la nostra società e avere il coraggio di prendere decisioni condivise per portare avanti la progettualità”, e di Enrico Bullian, consigliere regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Tra i presenti in sala anche diversi rappresentanti dei territori, delle istituzioni e di associazioni di categoria:

Dimitri Coin (deputato e segretario provinciale della Lega di Treviso), Fabiano Barbisan (ex Consigliere regionale), Alvise Fontanella (Direttore di Serenissima.news), Franco Roccon (ex consigliere regionale, Belluno), Riccardo Mortandello (sindaco di Montegrotto Terme), Andrea Pasian (consigliere comune Jesolo con delega del sindaco), Fabrizio Comencini (Presidente di Liga Veneta Repubblica ed ex Presidente del Corecom), Giuliano Mason (assessore di Trebaseleghe, con delega del sindaco), Gian Angelo Bellati (economista, dirigente ed esperto di diritto e progettazione europea) Riccardo Turchetto (Indipendenza Veneta Jesolo), Alessandro Tomè, (coordinatore a Belluno di Liga Veneta Repubblica), Dott.ssa Eugenia Pegoraro (presidente AGCI VENETO), Tiziana Pettenuzzo (Direttore Confartigianato Imprese Veneto), Gabriele Marini (Presidente collegio revisori INREL), Alberto Lisatti (Presidente Unione Navigazione Interna Italiana).

ALCUNI DATI

L’analisi dell’Ufficio Studi CGIA ha evidenziato tuttavia una criticità destinata a incidere profondamente sulle prospettive di sviluppo delle due regioni: il progressivo invecchiamento della popolazione e la riduzione della forza lavoro. Secondo le proiezioni Istat al 2045, rispetto al 2025, Veneto e Friuli-Venezia Giulia perderanno complessivamente 136 mila residenti. In particolare, il Friuli-Venezia Giulia, registrerà una diminuzione di 40.951 abitanti (-3,4%), mentre in Veneto il calo sarà di 94.859 persone (-2%). Ancora più significativo l’impatto sulla popolazione in età lavorativa, compresa tra i 15 e i 64 anni, destinata a diminuire di circa 99 mila unità in Friuli-Venezia Giulia e di 452 mila in Veneto. Di contro, gli over 65 aumenteranno rispettivamente di 72 mila e 425 mila persone. Una trasformazione demografica che ridisegnerà gli equilibri sociali ed economici del territorio. Entro il 2045, infatti, gli ultrasessantacinquenni rappresenteranno il 34,8% della popolazione in Friuli-Venezia Giulia e il 34,4% in Veneto, rispetto agli attuali 27,5% e 24,9%. Uno scenario che pone questioni rilevanti per il mercato del lavoro, la disponibilità di professionalità e competenze e la sostenibilità del sistema sociosanitario.

Proprio sul fronte della sanità, entrambe le regioni mostrano risultati superiori alle soglie previste dai Livelli essenziali di assistenza (Lea) nelle tre aree monitorate: prevenzione, assistenza distrettuale e ospedaliera. Il Veneto evidenzia performance particolarmente positive, con 96 punti nella prevenzione, 95 nell’assistenza distrettuale e 97 in quella ospedaliera, contro gli 82, 85 e 79 punti del Friuli-Venezia Giulia. La media complessiva si attesta rispettivamente a 96 e 82 punti.

Accanto alla dimensione economica e sociale, un ruolo strategico è affidato alle infrastrutture e alla capacità di rafforzare la proiezione internazionale del Nordest. Il collegamento tra Milano, Bologna e Trieste, lo sviluppo dello Spazio marittimo europeo e il potenziamento della navigazione interna possono contribuire a consolidare l’integrazione logistica tra i territori. In questo quadro, si inserisce anche la Litoranea Veneta, un percorso navigabile di circa 128 chilometri, di cui 69 in Veneto e 59 in Friuli-Venezia Giulia, che rappresenta una risorsa da valorizzare in una strategia di sviluppo e connessione infrastrutturale.

L’analisi prende in esame anche la fiscalità locale, evidenziando una pressione delle addizionali comunali Irpef più elevata in Veneto rispetto al Friuli-Venezia Giulia. Il divario è nell’ordine del 30%, sia considerando il gettito medio per abitante risultante dai bilanci comunali, sia l’aliquota media per contribuente ricavata dalle dichiarazioni fiscali.

Il quadro complessivo restituisce dunque l’immagine di un’area che rappresenta un importante polo economico e produttivo nazionale, caratterizzato da una forte apertura internazionale, ma chiamato ad affrontare una sfida demografica sempre più pressante.

La competitività futura di Veneto e Friuli-Venezia Giulia dipenderà anche dalla capacità di accompagnare questa trasformazione con politiche mirate a sostenere l’occupazione, valorizzare le competenze, rafforzare i servizi e il welfare e investire nelle infrastrutture.