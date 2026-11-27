ROMA — Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha informato il Senato dell’accaduto che ha coinvolto due cittadini italiani in Kuwait e ha annunciato l’immediato coinvolgimento delle istituzioni italiane.

Secondo quanto riferito dal titolare della Farnesina durante il question time, intorno alle 14 di oggi alcuni droni di provenienza iraniana hanno preso di mira installazioni militari kuwaitiane. Tra gli obiettivi citati c’è una stazione di rilevamento della difesa antiaerea dove stavano operando due tecnici italiani impiegati da Rheinmetall Italia.

Sull’episodio è seguita una forte esplosione: dalle notizie che arrivano dal Kuwait, ha detto Tajani, entrambi i connazionali sono deceduti. L’ambasciata italiana si è attivata immediatamente per le verifiche sul posto.

Il ministro ha detto di aver parlato con l’ambasciatore Morini, “che sta seguendo gli sviluppi minuto per minuto” e informa le famiglie delle vittime. Tajani ha inoltre riferito che l’Unità di crisi e il Ministero della Difesa sono impegnati nel monitoraggio della situazione.

“A nome del Governo”, ha concluso il ministro, ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime italiane.