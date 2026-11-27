Un femminicidio si è consumato nel Pistoiese: la vittima è Ionela Miruna, 23 anni. L’uomo indicato come responsabile è Andrea Nardini, 25 anni.

Secondo la ricostruzione riportata, dopo aver ucciso la compagna Nardini avrebbe dato fuoco alla macchina, poi a sé stesso e infine si sarebbe gettato nel vuoto dal viadotto Lora dell’autostrada A1.

Il viadotto Lora è lo stesso luogo dove in passato fu uccisa Lorena Isceri, circostanza riportata dalla medesima fonte.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità dell’omicidio o sulle indagini in corso.