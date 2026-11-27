Repubblica ha pubblicato un’analisi sulla situazione delle quattro squadre italiane impegnate nella fase a gironi di Champions League, a tre giornate dalla conclusione del turno introduttivo. L’articolo, a firma di Domenico Marchese e datato 26 novembre 2026, illustra classifica e calendario per Como, Inter, Roma e Napoli.

Negli ultimi impegni europei riportati nel palinsesto gare, Como ha vinto 1-0 contro l’AEK, mentre l’Inter ha ottenuto un successo per 2-0 sullo Stoccarda. Il Napoli ha pareggiato 2-2 con il Manchester City e la Roma ha chiuso 2-2 contro il Paris Saint-Germain.

Nel sommario della pubblicazione compaiono anche i nomi Fabregas, Allegri, Chivu e Gasperini, richiamati nell’ampio quadro di commento sul percorso delle italiane nella competizione.

L’approfondimento di Repubblica mette a disposizione la classifica aggiornata e il calendario delle prossime tre giornate, indispensabili per definire chi potrà proseguire il cammino in Champions. Si segnala che “l’ascolto è riservato agli abbonati premium”, come indicato nella pagina dedicata.