ROMA — La nave mercantile Med Emre è affondata durante la notte a circa 25 miglia nautiche a nord‑est di Ibiza, al largo della costa di San Antoni. A bordo c’erano 17 persone; 16 sono state tratte in salvo e un marittimo è poi deceduto in ospedale a Ibiza.

La nave, battente bandiera maltese e diretta a Barcellona da Algesiras, trasportava circa 7.000 tonnellate di gasolio, secondo quanto riferito dal Salvataggio Marittimo spagnolo.

L’allarme è scattato intorno all’1:20 dopo che l’imbarcazione ha cominciato a imbarcare acqua a causa di una falla e si è inclinata fino a raggiungere un angolo di circa 90 gradi sulla superficie del mare, ha riferito il direttore generale delle Emergenze e degli Interni delle Baleari, Pablo Garriz.

I soccorsi, coordinati dal Salvataggio Marittimo, hanno impiegato elicotteri provenienti da Palma di Maiorca, Valencia e Tarragona e diverse unità navali. Sei membri dell’equipaggio sono stati assistiti per ferite lievi e sintomi di ipotermia.

Per il rischio di sversamento del carico è stata attivata la risposta istituzionale: la Direzione generale della Marina mercantile spagnola ha dichiarato il livello 2 del Piano nazionale per le emergenze da inquinamento marino, mentre il governo delle Baleari ha messo in funzione il piano territoriale di protezione civile Platerbal come misura preventiva.

Nell’area del naufragio la nave specializzata del Salvataggio Marittimo Clara Campoamor non ha riscontrato al momento sversamenti, mentre pattugliamenti aerei proseguono le ricognizioni. La zona è considerata di alto valore ecologico e alcune acque ricadono nella rete europea di protezione Natura 2000.