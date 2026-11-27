Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati ha risposto alla premier Giorgia Meloni, dopo la decisione del Consiglio di Stato sull’adeguamento degli stipendi e l’annuncio che la presidente del Consiglio non prenderà parte al congresso Anm in programma a Napoli nei prossimi giorni.

Nella replica, l’Anm si è detta “dispiaciuta per il suo ennesimo attacco strumentale” e ha ribadito la propria apertura al confronto, sottolineando la disponibilità al dialogo con le istituzioni.

La presa di posizione dell’associazione è arrivata in seguito alle recenti vicende legate alla pronuncia del Consiglio di Stato sugli adeguamenti retributivi dei magistrati e all’annuncio dell’assenza della premier dall’assise di Napoli.

La notizia è stata resa nota il 26 novembre 2026 e riportata dall’agenzia Ansa.