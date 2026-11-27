La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha pubblicato un video sui social per chiarire le misure della manovra riguardanti le pensioni e respingere le accuse di possibili tagli: «Dal 1° gennaio tutte le pensioni aumenteranno», ha detto la premier, ribadendo che il suo esecutivo non ha mai proceduto a riduzioni degli assegni.

Nel filmato la premier ha sottolineato che ogni anno le pensioni sono state oggetto di rivalutazioni e che le pensioni minime hanno beneficiato di incrementi superiori all’inflazione. La linea annunciata dal governo, ha spiegato, tutela in modo particolare chi ha rendite più basse.



Meloni ha illustrato anche la scala degli aumenti: chi percepisce fino a circa 2.450 euro lordi mensili — corrispondenti a quattro volte il minimo — recupererà l’intera inflazione. Superata quella soglia la percentuale di recupero cala progressivamente, senza però azzerarsi. A titolo esemplificativo la premier ha indicato incrementi mensili stimati: una pensione da 1.200 euro lordi crescerebbe di 38 euro, una da 2.000 euro di 64 euro e una da 3.000 euro di quasi 82 euro; anche chi prende oltre 5.000 euro vedrà un aumento, seppure più contenuto rispetto a una pensione di 2.000 euro.



Nel discorso Meloni ha richiamato inoltre le regole introdotte tra il 2014 e il 2018, sostenendo che quelle previsioni assicuravano il recupero dell’inflazione fino a tre volte il minimo, mentre l’attuale intervento lo estenderebbe fino a quattro volte.



Le affermazioni del governo hanno però scatenato la reazione delle opposizioni, che parlano di numeri ben diversi. Angelo Bonelli, deputato di AVS e portavoce di Europa Verde, ha citato la relazione tecnica della Ragioneria dello Stato per denunciare che la manovra comporterebbe una riduzione della rivalutazione pari a 14,2 miliardi in dieci anni — circa 1,5 miliardi all’anno — con effetti su 3,5 milioni di pensionati.



Secondo Bonelli, il disegno normativo contenuto nell’articolo 55 determinerebbe una perdita permanente per molti percettori di pensione: chi ha un assegno lordo di 2.500 euro (circa 1.850 euro netti) vedrebbe ridursi la propria pensione di circa 12 euro al mese, cioè oltre 150 euro l’anno, e questa minorazione si trascinerebbe negli anni successivi.

Il deputato ha collegato la misura alle precedenti manovre del 2023 e del 2024, affermando che il meccanismo ha già influito negativamente sul potere d’acquisto dei pensionati e annunciando che presenterà emendamenti per cancellare l’articolo 55 e ripristinare la rivalutazione piena.



Anche il gruppo del Partito Democratico ha attaccato il governo. Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, ha replicato che i video della premier non possono sovvertire i dati: a suo avviso non sono stati messi in campo interventi concreti per evitare tagli alle rivalutazioni e le scelte dell’esecutivo si limitano alla «propaganda» sui più fragili. Braga ha fatto riferimento alle analisi pubblicate da Il Sole 24 Ore per avvalorare la critica.

Secondo la capogruppo dem, la maggioranza non avrebbe previsto risorse nella legge di bilancio per scongiurare i tagli alle rivalutazioni delle pensioni.