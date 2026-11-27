Una lettera congiunta firmata dai sindaci di Roma, Barcellona, Lisbona, Parigi e Varsavia chiama i leader europei a trasformare il prossimo bilancio pluriennale in uno strumento di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi abitativa. Il messaggio, reso noto il 26 novembre 2026, solleva preoccupazioni sulla tenuta sociale e democratica dell’Unione se non si interviene.

I firmatari avvertono che le democrazie europee stanno misurando la loro capacità di garantire una vita economicamente sostenibile, soprattutto per i ceti medi e i giovani. Secondo i sindaci, la casa è diventata inaccessibile, le bollette pesano sulle famiglie e la fiducia nelle istituzioni rischia di erodersi se non si arresta l’approfondirsi delle fratture sociali.

La lettera richiama l’attenzione sulla necessità di risposte europee a una crisi che ha carattere continentale: si chiede di stimolare investimenti in alloggi pubblici e accessibili e di inserire la transizione ecologica al centro delle politiche per ridurre il costo della vita. Tra le priorità indicate figurano l’efficienza energetica, l’energia pulita e il potenziamento del trasporto pubblico.

I firmatari sostengono che il Quadro Finanziario Pluriennale sia lo strumento adeguato per tradurre queste esigenze in risorse e chiedono che la politica regionale e di coesione dell’Ue porti maggiori fondi direttamente nelle città. Non vogliono una semplice redistribuzione della scarsità: la loro proposta punta a nuova capacità d’investimento, evitando tagli eccessivi e centralizzazioni.

I sindaci sottolineano anche la necessità di rafforzare i poteri degli enti locali, ricordando il lavoro svolto da organismi come il Comitato europeo delle regioni, Eurocities e Mayors for Housing. Invitano i leader europei — in particolare il presidente del Consiglio europeo, António Costa, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e i membri del Parlamento europeo — a cogliere l’occasione offerta dal negoziato di bilancio.

In un passaggio netto, i sindaci affermano che “la casa è un diritto” e ribadiscono che la scelta sul bilancio non riguarda solo la tecnica finanziaria, ma il tipo di Unione europea in cui i cittadini potranno vivere in futuro. Concludono sostenendo che l’UE non può permettersi di non investire in misure che rendano la vita nelle città economicamente più accessibile.

FIRME:

Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma

Jaume Collboni, Sindaco di Barcellona

Carlos Moedas, Sindaco di Lisbona

Emmanuel Grégoire, Sindaco di Parigi

Rafał Trzaskowski, Sindaco di Varsavia