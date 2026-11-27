CONF.A.I.L. raccoglie consensi nello stabilimento Zignago Vetro di Fossalta di Portogruaro, dove il rinnovo delle RSU/RLSSA ha consegnato al sindacato un esito considerato “importante” dalla sua segreteria nazionale. Tra i rappresentanti eletti figura anche il dott. Sandro Pescopagano, elemento di spicco noto per il suo impegno.



La nota diffusa dall’organizzazione sottolinea la soddisfazione per il risultato, interpretato come un segnale della crescita della confederazione sul territorio. Secondo la direzione sindacale, l’esito rifletterebbe un aumento di fiducia da parte dei lavoratori verso CONF.A.I.L.



A capo dell’associazione, il segretario nazionale Gianni Chiarato ha rimarcato come la fiducia accordata dai dipendenti rappresenti il riconoscimento più significativo dell’attività svolta quotidianamente. Chiarato ha collegato il successo elettorale a un lavoro costante, fondato sulla preparazione e sulla presenza nei luoghi di lavoro.



Nel comunicato si evidenzia che la strategia del sindacato non è limitata ai periodi elettorali. CONF.A.I.L. ha insistito sulla propria continuità d’azione, spiegando che il rapporto con i lavoratori passa attraverso ascolto, tutela e supporto nelle vertenze e nelle necessità ordinarie.



Il sindacato ha inoltre espresso gratitudine verso i candidati che si sono messi in gioco durante la consultazione. Ringraziamenti sono stati rivolti anche agli iscritti che hanno votato e alle strutture territoriali che hanno seguito la campagna sul campo, contribuendo alla crescita dell’organizzazione.



Secondo il movimento il risultato ottenuto nello stabilimento veneto va considerato come un punto di partenza piuttosto che un traguardo definitivo. L’appello lanciato dalla segreteria è a consolidare la presenza nei luoghi di lavoro e a proseguire nell’offerta di un modello di rappresentanza definito “serio, concreto e responsabile”.



E’ sottolineata ancora la convinzione che il sindacato debba evitare promesse fatte solo per attirare consensi, preferendo invece dimostrare l’impegno attraverso atti e scelte coerenti. Tale posizione è stata indicata come elemento distintivo nella competizione sindacale interna alle fabbriche.

E il riferimento alla dimensione familiare del lavoro torna più volte: per CONF.A.I.L. il lavoratore è innanzitutto una persona inserita in una famiglia, e la protezione dei diritti sul luogo di lavoro si collega alla salvaguardia del futuro delle persone coinvolte.



Tra i nomi resi noti dall’organizzazione figura quello di Sandro Pescopagano, indicato appunto tra gli eletti nella tornata per le rappresentanze interne alla Zignago Vetro di Fossalta di Portogruaro.



Secondo la segreteria, il risultato territoriale si inserisce in un percorso di espansione dell’associazione in varie realtà produttive italiane, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di rappresentanza e di intervento nei confronti dei lavoratori.

