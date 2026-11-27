MILANO, 26 novembre 2026 — Le principali Borse europee hanno chiuso in rialzo, trainate dal rinnovato ottimismo sull’intelligenza artificiale e da scambi più limitati per la chiusura di Wall Street per il Thanksgiving.

Milano è stata la migliore piazza del continente, con un rialzo indicato nell’articolo rispettivamente del 2,15% (nel titolo) e del 2,45% (nel testo). Seguono Madrid (+2,2%), Francoforte (+2%), Londra (+1,85%) e Parigi (+1,8%).

I mercati hanno registrato anche movimenti nelle materie prime: il greggio WTI è salito dello 0,97% a 84,49 dollari al barile, il gas è aumentato dello 0,16% a 87,41 euro al MWh e l’oro è salito dello 0,53% a 3.574,65 dollari l’oncia. Il dollaro ha perso terreno, scendendo a quasi 1,10 contro l’euro e oltre 1,31 contro la sterlina.

Sono risaliti i rendimenti dei titoli di Stato dopo la flessione della vigilia attribuita ad acquisti legati alle vendite sui titoli tecnologici europei. Lo spread tra Btp e Bund decennali è sceso a 108,5 punti; il rendimento annuo del Btp è salito di 0,8 punti al 4,35%, quello tedesco è salito di 4,2 punti al 3,27% e quello francese di 2 punti al 4,76%.

Tra i singoli titoli spicca il rimbalzo di Prysmian (+6,42%) dopo il via libera della Grecia al collegamento sottomarino tra le isole del Dodecaneso e la terraferma, per un valore complessivo fino a 910 milioni di euro; il gruppo aveva sofferto nei giorni scorsi per la sua esposizione al comparto dell’intelligenza artificiale.

In forte rialzo anche i produttori di componenti e microprocessori: Soitec (+5,5%), Stm (+5,15%), Nordic (+5,54%), Infineon (+4,3%) e Technoprobe (+4,15%). Buone performance per i costruttori auto, con Stellantis (+6%), Renault (+4,5%) e Volkswagen (+3,25%) spinte anche da uno studio di J.P. Morgan sul settore.

Il settore bancario ha registrato un generale recupero: BancoBPM +3,6%, NatWest +3,4%, Barclays +3%, SopcGen +2,9%, Bper +2,85%, Mediobanca +2,5%, Mps +2,4% e Intesa +2,25%. Più cauta Unicredit (+1,11%), che ha chiesto a Commerzbank (-2,25%) di convocare un’assemblea straordinaria per rimodellare il consiglio di sorveglianza.