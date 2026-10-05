Maratonella di Campalto: Confessa fa sua la 30 km, Bonci prima tra le donne

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Edgardo Confessa ha firmato la sedicesima edizione della Maratonella di Campalto, imponendosi sulla distanza dei 30 km in 1h46’30”.



La manifestazione, disputata nel quartiere di Campalto (VE), ha richiamato una folta partecipazione di podisti. Il tracciato, segnalato come piatto e ideale per testare i ritmi su lunga distanza, è stato percorso da una “folla multicolore” di concorrenti, tra amatori e atleti competitivi.

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In campo maschile la gara è stata dominata da Confessa, che ha preceduto di 1’11” Andrea Melpignano, in forza all’Athl.Club Firex Belluno. Sul terzo gradino del podio è salito Ibrahima Baldé della Pol. Triveneto Trieste, staccato di 3’00” e confermando così la stessa posizione ottenuta nel 2025.



A completare la top five maschile sono stati Francesco Perini (Noi Generali Asd), giunto a 6’41” dal vincitore, e Omar De Mio (Venezia Runners Atl. Murano), quinto a 7’03”. I distacchi raccontano di una gara in cui i primi hanno imposto un ritmo sostenuto fin dalle fasi centrali, con scelte tattiche che hanno poi deciso gli esiti.



La prova femminile ha registrato il successo di Giorgia Bonci, portacolori della Liferunner, che ha tagliato il traguardo in 2h05’27”. Alle spalle della vincitrice si è piazzata Caterina Chiaradia (Ride Your Dreams Treviso), con un ritardo di 15’19”. Terza è giunta Raffaela Michelan del Running Club Venezia, a 16’30”.



Più indietro, nella graduatoria femminile, Alberta Fabris (Nico Runners) ha concluso quarta a 19’04”, mentre quinta si è assicurata la posizione Beatrice Sangion del Portogruaro Runners, staccata di 22’34”. I risultati delineano un divario netto tra la prima e le piazzate, riflettendo una differenza di passo significativa sulla distanza.



Organizzare un evento con queste caratteristiche ha richiesto il coinvolgimento di enti istituzionali e sponsor. Tra i soggetti che hanno sostenuto la Maratonella figurano la Regione Veneto, la Città Metropolitana di Venezia, il Coni veneto e il Comitato Regionale Fidal. Accanto a queste istituzioni hanno operato sponsor nazionali e locali che hanno garantito servizi e supporto logistico lungo il percorso.



Per chi desiderasse consultare le classifiche complete, l’organizzazione ha reso disponibili i risultati sulla piattaforma Endu (https://www.endu.net/it/events/maratonella-di-campalto/results?eventId=102116&raceId=62944&categoryId=0&optionId=647558)



L’appuntamento per la prossima edizione è già promesso e segnato nel calendario degli organizzatori.