Maratonina di Mestre: domenica la 17ª edizione trasformata in evento non competitivo su tre percorsi

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Domenica Mestre ospita la 17ª edizione della Maratonina, rinnovata nella formula e pensata per coinvolgere il maggior numero di appassionati. L’appuntamento — concepito come una prova generale in vista dell’evento maggiore del 4 ottobre, che si svolgerà insieme alla Maratonella di Campalto — partirà da Piazza Ferretto alle 9:30 e si presenta come manifestazione ludico-motoria aperta a tutti.



L’organizzazione ha deciso di abbandonare il modello agonistico classico e di ridurre la distanza tradizionale della mezza maratona da 21,097 km. Al suo posto sono stati predisposti tre tracciati di diversa lunghezza: 19, 11 e 6 chilometri. Si tratta di scelte pensate per favorire la partecipazione diffusa, dai camminatori agli atleti più allenati.

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I percorsi valorizzano il territorio mestrino: attraversano i quartieri storici per arrivare fino alla Laguna di Venezia, costeggiano gli spazi di Forte Marghera e poi rientrano verso il centro cittadino. L’itinerario mette dunque in risalto sia il fronte lagunare sia le trasformazioni urbanistiche dell’area militare, offrendo una lettura allargata delle potenzialità locali.



La manifestazione mantiene anche una dimensione solidale. Parte del ricavato sarà devoluta a tre associazioni locali: LILT, AVIS Mestre e Zelarino e AVAPO. L’organizzazione sottolinea così l’intento di coniugare attività fisica, cultura del territorio e impegno sociale.



Piazza Ferretto fungerà da quartier generale dell’evento. Qui verrà dato il via, qui saranno allestiti i servizi di supporto e il ristoro finale per i partecipanti. I parcheggi di prossimità saranno collocati nei dintorni della piazza per agevolare l’afflusso dei concorrenti e dei familiari.



Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì. Il costo è di 10 euro e si può registrare la propria partecipazione online attraverso la piattaforma www.endu.net. È inoltre possibile iscriversi di persona presso il negozio Wesport in Via Cà Rossa 48 a Mestre o recandosi a Cà Mestre, ex Coin Centro Le Barche, nei giorni di venerdì e sabato dalle 10:30 alle 19:30.



Ogni iscritto riceverà un pacco gara contenente la maglietta tecnica ufficiale dell’evento e prodotti offerti dagli sponsor. Pur mantenendo carattere non competitivo, l’organizzazione ha previsto riconoscimenti: i primi tre uomini e le prime tre donne di ciascun percorso riceveranno un omaggio al loro arrivo in Piazza Ferretto. Saranno premiate anche le società con maggiore partecipazione: un riconoscimento è previsto per le dieci realtà più numerose, a condizione che ciascuna schieri almeno dieci iscritti.



L’evento, rilanciato nella formula dalla Maratonella, mira a mettere in luce le qualità paesaggistiche e urbanistiche dell’area di Mestre, offrendo al tempo stesso un’occasione di aggregazione e solidarietà.

Per informazioni e iscrizioni: Maratonella ASD, https://maratoninamestre.com/