A Mestre una Maratonina per 1.200 appassionati

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Bellissima edizione la 17esima per la Maratonina di Mestre, con circa 1.200 partecipanti alle tre distanze della prova non competitiva. Una vera festa del podismo quella svolta sulle strade veneziane con un caleidoscopio di colori che ha contraddistinto l’interminabile serpentone di corridori. Per gli organizzatori è stata anche una sorta di prova generale in vista della Maratonella di Campalto che si svolgerà il prossimo 4 ottobre.

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Scopri come fare

Per una domenica si è corso liberi da assilli cronometrici, affrontando i tre percorsi di 19, 11 e 6 km disegnati sulla laguna veneziana godendo di temperature finalmente accettabili con un cielo nuvoloso che ha provveduto ad abbassarle. Una manifestazione la cui partecipazione ha avuto anche forti connotati solidali, con parte del suo ricavato devoluta tre associazioni importanti come LILT, AVIS Mestre e Zelarino e AVAPO.

Gli organizzatori, pur non prevedendo classifiche, hanno attribuito un premio ai primi arrivati dei tre tracciati: sui 19 km i primi a tagliare il traguardo sono stati Luca Bosco e Diletta Moressa, sugli 11 km Marco Petra e Maddalena Vedova, sui 6 km Matteo Saiz e Marcella Bellanca. Un premio anche alle società più numerose, prima fra tutte è stata la stessa Maratonella ASD davanti a Running Team Mestre e Venezia Running.

Fondamentale per l’allestimento dell’evento il supporto del Comune di Venezia, con i percorsi che hanno toccato i principali luoghi verdi del territorio mestrino come Parco Bissuola, Bosco dell’Osellino, Parco San Giuliano e Forte4 Marghera. Importante anche la presenza dei volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa e delle associazioni cittadine. Ora si punta con forza all’evento del 4 ottobre, dove il cronometro tornerà a dettar legge…