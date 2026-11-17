Il Comune di Mira porta in scena la vicenda delle suffragette con uno spettacolo che unisce racconto storico, musica dal vivo e impegno civile. “Maledette suffragette – La lunga marcia per il voto” è in programma sabato 21 novembre 2026 alle 21 al Teatro Villa dei Leoni.



L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Mira, in collaborazione con Rete Doc e La Piccionaia – Centro di Produzione Teatrale. L’assessore Albino Pesce ha segnalato l’appuntamento rivolto a chi vuole conoscere le tappe fondamentali della conquista del diritto di voto e dell’emancipazione femminile.



Lo spettacolo mescola elementi diversi: il racconto storico farà da ossatura alla serata, mentre la musica dal vivo accompagnerà i momenti narrativi. L’obiettivo dichiarato è ripercorrere le vicende che portarono le donne a ottenere il voto, intrecciando documenti, parole e canzoni.



Sul palco saliranno figure tra musicisti, attori e voci del giornalismo. Accanto al cantautore Gualtiero Bertelli e al giornalista e scrittore Gian Antonio Stella si alterneranno gli interpreti Maurizio Camardi, Giuseppina Casarin, Rachele Colombo, Paolo Favorido e Domenico Santaniello.



L’evento è aperto al pubblico con ingresso gratuito. Per partecipare è però obbligatoria la prenotazione: la procedura va eseguita attraverso la piattaforma Eventbrite, disponibile anche tramite il QR code presente sulla locandina dello spettacolo.

La scelta della formula gratuita punta a favorire la più ampia partecipazione possibile, ma l’organizzazione sottolinea l’importanza della prenotazione per la gestione dei posti in teatro.



L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite