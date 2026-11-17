Amazon ha scelto Robert Pattinson come nuovo interprete di James Bond per il prossimo film della celebre saga, conferma Repubblica nell’articolo pubblicato il 17 novembre 2026.

Pattinson, 40 anni, è noto al grande pubblico per i ruoli in Twilight e in Batman. Secondo la ricostruzione, l’attore ha avuto la meglio sugli altri contendenti dopo un periodo caratterizzato da voci, illazioni e provini blindati.

La nomina segna un nuovo capitolo per il franchise: la produzione ha infine optato per l’attore britannico che si prepara a vestire i panni dell’agente segreto nella prossima pellicola.