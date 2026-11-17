Robert Pattinson è stato annunciato come il nuovo James Bond del cinema. L’annuncio, riportato il 16/11/2026, presenta l’attore britannico come il settimo interprete ufficiale dell’agente 007.

La prima immagine diffusa lo ritrae con uno sguardo glaciale e lo smoking d’ordinanza, segnando il passaggio di testimone da Daniel Craig. Pattinson ha 40 anni ed è noto al grande pubblico anche per i film della serie Twilight, in cui ha interpretato un vampiro.

Il casting porta l’attore, già protagonista di Batman, a interpretare il celebre agente segreto britannico, ruolo che nella storia del cinema è stato ricoperto da sei attori prima di lui.

L’annuncio è stato seguito dalla corrispondente Nicoletta Manzione.