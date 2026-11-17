L’Italia festeggia una serie di risultati di rilievo al Brussels Beer Challenge 2026: nella competizione belga le birre artigianali italiane hanno conquistato 30 medaglie, mentre la American Jasper del Birrificio La Piazza di Torino è stata eletta migliore birra italiana in gara.



Il bilancio complessivo recita otto ori, dieci argenti e dodici bronzi. I riconoscimenti sono arrivati in particolare dai piccoli birrifici indipendenti, attori protagonisti del movimento che quest’anno compie trent’anni di attività.



A spiccare è stato il trionfo nella categoria Hoppy Lager: la American Jasper si è aggiudicata l’oro e il titolo di Best Italian Beer 2026, il premio che indica la migliore produzione italiana presente al concorso. Un ulteriore motivo di orgoglio arriva dallo stile che porta il nome dell’Italia: nelle Italian Style Pilsner il podio è stato tutto tricolore, con Testa di malto del Birrificio Legnone in cima, seguita dalla Special K di Qubeer e dalla Slurp di Soralamà.



Secondo Unionbirrai, l’associazione che rappresenta i piccoli birrifici indipendenti, il risultato riflette decenni di sperimentazione e crescita professionale del settore. Simone Monetti, segretario generale dell’associazione, ha sottolineato come il movimento abbia saputo rielaborare tradizioni internazionali per costruire una propria identità, guadagnandosi spazio anche nei principali concorsi mondiali.



Il Birrificio Legnone è stato tra i più premiati: quattro medaglie in totale, con due ori conquistati da Monkey Planet e dalla già citata Testa di malto, un argento per Goselina e un bronzo per Stiglitz. Altri ori italiani sono andati alla Ciocia del Birrificio Ciociaro, alla Drop Out – Out Of Fashion di LZO Brewery, alla Imprinting del Birrificio Styles, alla In The Flesh di Antikorpo Brewing e alla Porter di Birra Puddu.



Particolarmente rilevante è il risultato ottenuto nelle basse fermentazioni: l’Italia è stata la nazione più premiata nella famiglia delle Lager, con dieci medaglie complessive. Secondo Unionbirrai, dietro queste affermazioni ci sono «lavoro quotidiano dei birrai, cura delle materie prime, conoscenza dei processi produttivi e volontà di migliorarsi», elementi che l’associazione ritiene fondamentali per valorizzare la produzione artigianale anche sul mercato italiano.



La quindicesima edizione del Brussels Beer Challenge si è svolta dal 28 al 30 ottobre a Roeselare, in Belgio. Alla competizione hanno partecipato 1.745 birre provenienti da 49 Paesi; le assaggi sono stati condotti alla cieca da una giuria composta da 80 esperti internazionali.



I risultati della manifestazione sono stati resi noti durante l’Horeca Expo di Gent. Per numero totale di medaglie l’Italia si è classificata al quarto posto, a pari merito con i Paesi Bassi, dietro Belgio, Stati Uniti e Cina.