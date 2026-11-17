17 novembre 2026 — La maggioranza stringe i ranghi in vista degli emendamenti alla legge di bilancio, ma resta un cantiere aperto su più fronti. All’ordine del giorno ci sono la sanità, le pensioni e la questione dei crediti decennali legati al Superbonus, mentre i gruppi attendono il vertice dei leader per definire i testi.

Il ministro della Salute ha confermato che si sta lavorando sulle risorse per la sanità, richiamando l’attenzione sul pressing delle Regioni, comprese quelle guidate dal centrodestra. In questo senso anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si è detto fiducioso circa l’ottenimento di maggiori fondi.

Fratelli d’Italia ha rivendicato il lavoro svolto fin qui sul dossier. Sul fronte pensioni si registra invece un passo indietro della Lega: la misura su Quota 64 non sarà inserita nella manovra e sarà trattata con un provvedimento separato, ha assicurato il deputato Borghi.

In cerca di coperture il leader della Lega Matteo Salvini ha rilanciato l’ipotesi di un contributo da parte delle banche, proposta però contestata da Forza Italia. Sempre da Forza Italia, Antonio Tajani ha indicato la volontà di migliorare gli interventi per la sanità e la scuola e ha chiesto una previdenza dedicata per forze militari e di polizia.

Il capitolo dei crediti relativi al Superbonus resta sul tavolo dei tecnici, con la maggioranza impegnata a definire gli emendamenti che porteranno al confronto parlamentare. In parallelo, il centrodestra ha alzato i toni contro le opposizioni, accusandole di voler introdurre solo patrimoniali e aumenti fiscali.