Donald Trump è partito per l’Asia con un doppio appuntamento sul tavolo: prima Manila per l’Asean, poi Shenzhen per l’Apec, dove è atteso il vertice trilaterale con Xi Jinping e Vladimir Putin sul futuro della stabilità globale.

Parlando con i giornalisti prima dell’imbarco, Trump ha osservato che Putin avrebbe potuto agire con maggiore durezza in Ucraina, ma che appare aver compiuto «un piccolo passo indietro» e che sembra desiderare la fine del conflitto. L’Ucraina sarà uno dei temi principali sia di un possibile bilaterale fra Trump e Putin sia dell’incontro a tre, indicato da Pechino come di «portata storica» con discussioni su pace e stabilità strategica.

Per il presidente cinese il trilaterale rappresenta un’occasione per rafforzare la posizione internazionale di Pechino, ma comporta rischi legati all’imprevedibilità dei partner. Xi, secondo fonti citate, intende evitare paragoni con la conferenza di Yalta del 1945 e non vuole che la Cina venga associata ai conflitti in Ucraina e in Iran, dai quali finora si è tenuta alla larga.

Per Vladimir Putin l’appuntamento può valere come passo di riabilitazione sul piano internazionale e, in prospettiva, potrebbe influire sulla decisione di partecipare al G20 di Miami il 14-15 dicembre. Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha chiarito che la partecipazione verrà decisa dopo l’Apec; Trump, per parte sua, eserciterà pressioni affinché Putin partecipi anche al G20 che si terrà al suo resort di Doral.

Il presidente americano arriva al viaggio dopo la sconfitta alle elezioni di metà mandato e cerca un rilancio politico internazionale. Una soluzione sul dossier ucraino, su cui ha lavorato senza grandi successi dall’inizio del mandato, rappresenterebbe per lui una rivincita personale.

A margine dell’Apec è previsto anche il terzo incontro diretto dell’anno fra Trump e Xi, concentrato sugli scambi commerciali e sull’attuazione della tregua commerciale raggiunta nei mesi scorsi, secondo quanto riferito dalla Casa Bianca. Non è previsto un intervento formale sul tema Nvidia, anche se Trump non ha escluso di poter accennare all’argomento senza compromettere i rapporti o il clima del vertice.

Un’ulteriore variabile resta la possibile riapparizione del leader nordcoreano Kim Jong Un. Un incontro fra Trump e Kim e una foto con i leader di Russia, Cina e Stati Uniti potrebbero esporre il presidente a forti critiche interne, in particolare da parte dei falchi repubblicani, aumentando la pressione politica su di lui in un momento già delicato.