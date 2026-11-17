È stato firmato il 16 novembre 2026 un protocollo d’intesa tra il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dopolavoro ferroviario (Dlf) volto a promuovere la cultura della legalità, della prevenzione e della sicurezza negli ambienti ferroviari.

L’intesa, della durata di tre anni, è stata sottoscritta dal prefetto Renato Cortese, direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato, e da Giuseppe Tuscano, presidente del Dopolavoro ferroviario. L’obiettivo dichiarato è rafforzare le attività di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai giovani e al mondo della scuola, considerati target fondamentali per diffondere comportamenti corretti in stazioni, lungo le infrastrutture e a bordo dei treni.

Il protocollo prevede la realizzazione, su tutto il territorio nazionale, di incontri, seminari, campagne informative e iniziative culturali. Tali azioni mirano a garantire l’incolumità delle persone e la tutela delle infrastrutture ferroviarie attraverso la promozione del valore della sicurezza.

La collaborazione capitalizza l’esperienza della Polizia ferroviaria nella protezione di stazioni, infrastrutture e viaggiatori e la capillare presenza territoriale del Dlf, associazione storica impegnata in attività sociali, culturali e ricreative per la collettività.

Il prefetto Renato Cortese ha richiamato l’attenzione sulle nuove generazioni, definendole «una parte significativa dell’utenza ferroviaria» e sottolineando la necessità di aumentare la consapevolezza sui rischi della mobilità ferroviaria e sui comportamenti da adottare. Il presidente Giuseppe Tuscano ha definito l’accordo «un risultato significativo» e ha annunciato un’intensificazione di azioni e progetti a partire dalle scuole, rivolti alla diffusione del rispetto del patrimonio pubblico e del sistema ferroviario.

L’intesa rappresenta un passo formale per consolidare la sinergia tra istituzioni e associazioni nella promozione dei valori della legalità e della sicurezza nel trasporto ferroviario.