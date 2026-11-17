Oltre cento emendamenti alla manovra sono stati presentati da esponenti del governo, che hanno intensificato il pressing su Palazzo Chigi e sul ministero dell’Economia e delle Finanze.

Secondo la ricostruzione pubblicata su Repubblica da Giuseppe Colombo (Ansa), la mossa arriva da ministri insoddisfatti del testo finale della legge di bilancio.

Tra le proposte incluse negli emendamenti figurano richieste avanzate durante l’estate e già respinte in precedenza da Giorgetti; queste misure sono state riproposte con il nuovo pacchetto.

La circostanza è stata segnalata come un’ulteriore sollecitazione verso la presidenza del Consiglio e il Mef per rivedere parti del provvedimento prima dei passaggi parlamentari.