Eredità delle Donne 2026: il festival di Serena Dandini sbarca in Emilia-Romagna

La IX edizione dell’Eredità delle Donne, diretta da Serena Dandini, si svolgerà dal 20 al 25 novembre 2026 a Firenze e per la prima volta anche a Bologna, Reggio Emilia e Ravenna. Il festival, che porta il titolo-tema “Paura non avremo”, promette circa 200 ospiti e 120 incontri gratuiti distribuiti su cinque giorni.



L’appuntamento nasce a Firenze e conferma il suo carattere nazionale ampliando però la geografia degli eventi grazie a un accordo con la Regione Emilia-Romagna: l’obiettivo è fare rete con istituzioni e realtà del territorio per moltiplicare le iniziative dedicate ai diritti delle donne e alla prevenzione della violenza di genere.



La programmazione prevede tre grandi serate teatrali curate da Dandini. Il 21 novembre a Reggio Emilia il Teatro Ariosto ospita “La conquista del futuro”, dedicato alle figure materne come guida verso il domani, con Valeria Montebello, Francesco Pacifico, Francesca Parravicini e Viola Ardone. Il 22 novembre a Ravenna, al Teatro Alighieri, “Teodora e le altre” mette a confronto storie antiche e visioni contemporanee con Maria Cristina Carile, Laura Pepe, Gioia Salvatori e Jacopo Veneziani.

La chiusura formale del festival si terrà il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza di genere: all’Arena del Sole di Bologna sarà riproposto “Ferite a morte”, lo spettacolo ideato da Serena Dandini che dal 2012 raccoglie monologhi sulle donne uccise. Sul palco, tra gli altri, l’attrice Isabella Ragonese, Michela Giraud, Elsa Fornero, Maria Di Biase e Veronica Lucchesi; la regia musicale è affidata a Lele Marchitelli. Una parte dei proventi andrà alla Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna.



Il festival dedica l’edizione 2026 alla figura di Emma Bonino. Tra gli appuntamenti in suo ricordo il panel “Grazie Emma”, che vedrà confrontarsi Silvana Arbia, Sima Samar e Valeria Manieri su coraggio politico e diritti civili.



Il cartellone affronta temi globali e locali. Sul fronte dei conflitti, “I nuovi volti del conflitto” riunisce la ballerina e attivista iraniana Saba Poori con Federico Taddia; Amira Hass dialogherà con Zahra Joya sulle condizioni nel Medio Oriente e in Afghanistan. Altri talk esploreranno la ricostruzione post-bellica, la pace e le radici del conflitto con voci come Widad Tamimi, Clara Usón, Laura Canali, Hajer Sharief e Lea Baroudi.



Ampio spazio anche a ecosistemi e ambiente. “Nutrimenti terrestri” indaga biodiversità e saperi agricoli con Lise Lykke Steffensen; Giovanna Melandri parlerà di transizione energetica con la climate-activist Sarah Finch e Isabella Malagoli; Eva Meijer e Marcello di Paola discuteranno il rapporto tra umani e animali. Il digitale e la violenza online saranno al centro di “Il digitale è politico” con Chiara Gius, Silvia Semenzin e Angela Toffanin.



Il programma dedica attenzione a educazione affettiva, generazioni e salute mentale. Tra i panel: “Violenza genera violenza” con Giulia Blasi, Clarice Carassi e Flavia Restivo; “La responsabilità dell’ottimismo” con Isabella Pierantoni; “La cura di genere” con Alberta Basaglia, Silvia Jop, Antonella Santuccione Chadha e l’ostetrica Iolanda Iannella.



Sul fronte economico arriveranno ospiti internazionali. Mariana Mazzucato dialogherà con Giovanna Melandri nel talk “Missione economia”. Si parlerà inoltre di piattaforme digitali e lavoro con Serena Mazzini e l’economista Marta Fana.



La rassegna letteraria resta uno dei punti di forza: oltre quaranta presentazioni tra novità e saggi. Tra gli autori attesi figurano Laura Imai Messina, Paola Mastrocola, Elasti (Claudia De Lillo), Leonetta Bentivoglio, Rachele Ferrario e Maura Gancitano. A Firenze la libreria Giunti Odeon ospiterà una parte consistente delle presentazioni.



Il festival si amplia sul territorio anche con “Mappe per la città”, un format pensato insieme alla Regione Emilia-Romagna che porterà oltre 40 appuntamenti a Bologna, Reggio Emilia e Ravenna: talk, passeggiate, proiezioni e workshop organizzati da istituzioni e associazioni locali, con il coinvolgimento di enti come la Cineteca di Bologna, il Museo di Palazzo Poggi e la Fondazione Palazzo Magnani.



Tra le anteprime, il 16 novembre al Teatro Duse di Bologna andranno in scena “I Monologhi della vagina” con Lella Costa, Angela Finocchiaro, Beatrice Schiros e Viola Marietti. A completare l’offerta, il Cartellone OFF raccoglie oltre 700 proposte provenienti da tutta Italia, con iniziative che spaziano da esperienze interattive universitarie a camminate tematiche e performance.



Per alimentare il dibattito fuori dai giorni del festival è stata avviata una newsletter su Substack, pensata come spazio di approfondimento culturale e confronto continuo. Serena Dandini ha annunciato l’intenzione di costruire con questa piattaforma un luogo per seguire idee e storie femminili durante tutto l’anno.



L’Eredità delle Donne – dal 20 al 25 novembre 2026, a Firenze, Bologna, Reggio Emilia e Ravenna.