Oggi a Palazzo Chigi il governo si è riunito per discutere la manovra, che prevede l’introduzione di un maxi-condono valido in tutta la penisola.

La misura, emersa nelle trattative, si affianca ad altri temi caldi: la manovra è stata indicata in 26 miliardi e prevede il ritorno del taglio dell’Irpef.

La Lega è in rivolta per la questione delle pensioni: la fase di confronto è stata descritta come una “battaglia fino a dicembre”.

Per i piccoli abusi edilizi e amministrativi è stata evocata la possibilità di una sanatoria.

La premier Giorgia Meloni ha ribadito la necessità di intervenire con decisione e, in un passaggio sintetico della sua linea politica, ha usato l’espressione “spegnere i focolai”.