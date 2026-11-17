Il 20 novembre è stato indetto uno sciopero generale che coinvolgerà l’intero paese. A promuoverlo sono diversi sindacati, con la Cgil che organizza 100 piazze e iniziative anche dei Cobas.

La protesta interesserà trasporti, scuola e sanità, con un blocco che toccherà sia i settori pubblici sia quelli privati. L’iniziativa è presentata come una mobilitazione nazionale contro il caro vita.

Le manifestazioni si terranno in tutta Italia; sono previste modalità di mobilitazione con orari e fasce di garanzia, i cui dettagli sono stati resi noti dalle organizzazioni promotrici e dalle autorità competenti.

L’appello alla partecipazione arriva mentre enti e aziende organizzano le misure per garantire i servizi essenziali nelle fasce previste dalla legge.