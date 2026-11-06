A Forte Gazzera la Giornata Nazionale degli Abiti e Accessori Storici: esposizione dal III al XX secolo

A Mestre, il complesso ottocentesco di Forte Gazzera ospiterà, sabato 14 e domenica 15 novembre 2026, la “Giornata Nazionale degli Abiti e Accessori Storici”. L’esposizione temporanea propone una rassegna di abiti e oggetti che coprono un arco cronologico che va dal III secolo fino ai primi del Novecento.



L’iniziativa è promossa dall’Associazione Forte Gazzera 1883 APS e dedicata alla memoria di Mauro Guidolin, storico scomparso prematuramente. La dedica accompagna l’intero programma e sottolinea il legame fra l’evento e la diffusione della conoscenza storica sul territorio.



Gli allestimenti occupano gli spazi interni del forte e sono pensati per far conoscere materiali d’epoca attraverso strumenti informativi. Ogni pezzo esposto è corredato da schede descrittive e da brochure che ne spiegano provenienza, funzione e tecniche di realizzazione.



La mostra punta a superare la mera contemplazione: gruppi di visitatori saranno accompagnati in percorsi guidati da volontari e personale esperto. Le visite guidate affronteranno i contesti storici e sociali degli abiti, nonché gli aspetti tecnici delle lavorazioni sartoriali.



L’organizzazione ha coinvolto una rete di realtà locali attive nella rievocazione storica e nella cultura. Tra i partner figurano l’Associazione Ordinanza de Tera Firma APS, i Moschettieri di Candia, More Veneto Libri e l’Associazione per la Storia e il Reggimento Lagunari Serenissima. Il sostegno operativo dei soci volontari è alla base della riuscita dell’iniziativa.



Il lavoro dei volontari è totalmente gratuito e comprende accoglienza, sorveglianza e conduzione delle visite. Questo modello di gestione mira a valorizzare competenze diffuse all’interno della comunità e a rendere l’evento accessibile a un pubblico ampio.



La proposta è rivolta alla cittadinanza, alle famiglie e ai turisti, con una particolare attenzione al mondo della scuola. Scuole e insegnanti sono invitati a utilizzare l’esposizione come occasione didattica per approfondire temi legati a costume, storia sociale e tecniche artigianali.



L’esposizione copre un arco temporale molto ampio: dal III secolo, con reperti che rimandano a epoche antiche, fino ai primi decenni del XX secolo. Questo percorso cronologico offre ai visitatori l’opportunità di osservare l’evoluzione della moda e degli accessori in rapporto a cambiamenti culturali e tecnologici.



Gli orari di apertura al pubblico sono divisi in mattina e pomeriggio: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00. L’ingresso e le modalità di visita saranno gestiti direttamente dallo staff dell’Associazione Forte Gazzera 1883 APS.



Per informazioni pratiche è disponibile la sede dell’associazione in via Brendole 109, 30174 Venezia-Mestre. È inoltre fornito un contatto telefonico per eventuali richieste.



L’evento si svolgerà sabato 14 e domenica 15 novembre 2026; apertura mattina 10:00-12:30 e pomeriggio 14:30-17:00.