Milly Carlucci si è detta sorpresa per l’eco nazionale assunta dalla lite tra i giurati di Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso e Guglielmo Mariotto. L’episodio, avvenuto durante lo show del sabato sera di Rai1, ha attirato attenzione anche per il gesto dello stilista italo-venezuelano che ha spruzzato da una boccetta davanti all’attrice napoletana.

Intervistata, la conduttrice ha ricordato che il programma è una diretta lunga, quasi quattro ore e mezza, in cui «possono succedere» momenti di intemperanza. Pur precisando di non essere contenta dell’accaduto, Carlucci ha riassunto con una battuta la situazione: «Ho scherzato dicendo: è profumo o veleno?».

Sulla partecipazione di Barbara D’Urso alla prossima puntata la conduttrice di Rai1 non ha sciolto la riserva. Ha ricordato che la stessa D’Urso, sabato scorso, aveva detto che se ne sarebbe andata, mentre Mariotto ha presentato le scuse. «Vedremo», ha concluso Carlucci, lasciando aperta la decisione sullo schieramento in giuria per la puntata successiva.

La dichiarazione è stata riportata il 16 novembre 2026 da Francesco Cristino/Tg1.