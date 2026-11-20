Un emendamento presentato alla X Commissione della Camera mira a imporre la presenza di ricezione radio terrestre — FM e DAB+ — nelle nuove automobili. L’iniziativa, annunciata il 10 novembre 2026 da Confindustria Radio Televisioni (CRTV), chiede che i sistemi di bordo mantengano la capacità di ricevere le emittenti senza ricorrere esclusivamente a servizi in streaming o a connessioni dati.



La proposta arriva all’interno della campagna #RadioInAuto promossa dalla stessa CRTV. L’associazione sottolinea che si tratta di un intervento pensato per garantire pluralismo e libertà di scelta degli ascoltatori, nonché per preservare un canale di informazione utile nelle situazioni di emergenza.



La presentazione dell’emendamento alla Commissione non equivale all’entrata in vigore di un obbligo. Per diventare norma, la proposta dovrà essere esaminata, eventualmente modificata e approvata sia in sede parlamentare sia con le procedure legislative previste. Al momento, quindi, si tratta di una proposta politica e non di un nuovo requisito già applicabile ai veicoli.



Il dossier richiama il quadro normativo europeo già esistente. La direttiva (UE) 2018/1972, nell’allegato XI punto 3, stabilisce requisiti per i ricevitori autoradio integrati nei nuovi veicoli di categoria M immessi sul mercato dell’Unione: dal 21 dicembre 2020 questi dispositivi devono poter ricevere e riprodurre servizi di radiodiffusione digitale terrestre. La norma comunitaria riguarda l’installazione del ricevitore, ma non necessariamente la preservazione esplicita di tutte le tecnologie terrestri come parte di un obbligo nazionale aggiuntivo.



La distinzione proposta dalla CRTV è dunque fra due ambiti: l’esistenza di un requisito tecnico su apparecchiature integrate e l’imposizione di una reale disponibilità di ricezione terrestre — sia FM sia DAB+ — come caratteristica standard delle nuove auto. Presentare l’emendamento come primo intervento assoluto sul digitale in auto rischierebbe di offrire un quadro incompleto, dato che alcune regole tecniche sono già in vigore a livello europeo.



Dal punto di vista tecnologico, FM e DAB+ offrono un vantaggio pratico rispetto allo streaming: non richiedono una connessione Internet attiva a bordo. Lo streaming, invece, si basa su reti dati mobili e può implicare costi di traffico, limitazioni di copertura e problemi di latenza. Le due modalità possono convivere all’interno dell’infotainment e permettere percorsi diversi per raggiungere la stessa emittente.



Tuttavia, la ricezione terrestre non è esente da limiti. La disponibilità del segnale dipende dalla copertura delle reti trasmittenti e da condizioni di propagazione radio, e gli impianti sono anch’essi soggetti a guasti o interruzioni legati a infrastrutture ed alimentazione. CRTV lo ricorda nella sua argomentazione, pur sostenendo che la presenza di un canale non connesso a Internet costituisce una garanzia di pluralismo e resilienza informativa.



Per le emittenti, e in particolare per quelle locali, la presenza di un ricevitore terrestre nei cruscotti rappresenta un punto di accesso strategico. Un’autoradio che supporti FM e DAB+ rende più semplice per gli automobilisti trovare e ascoltare stazioni del territorio senza dover avviare app o passare per piattaforme connesse. Questo aspetto ha ricadute sulla capacità di raggiungere il pubblico e sulla visibilità commerciale delle stazioni locali.



L’effetto sui costruttori automobilistici e sull’industria dell’infotainment dipenderà dalla formulazione finale dell’eventuale norma. Se l’obbligo dovesse essere introdotto, i produttori dovranno adeguare i sistemi di bordo alle specifiche tecniche previste, con impatti sui fornitori di componentistica e sul design dei sistemi multimediali.



Il prossimo passo sarà l’esame parlamentare del testo. La Camera e la Commissione coinvolta valuteranno l’emendamento, ne potranno modificare il contenuto e deciderne l’iter. Solo dopo questo percorso si potrà sapere se e come cambieranno le regole applicabili ai veicoli immessi sul mercato.