“Power Hits Estate – 10 Years”: il vinile speciale con i top hits di RTL 2017-2026

RTL 102.5 ha scelto il vinile per segnare il decimo anniversario del suo format estivo: il progetto radiofonico Power Hits Estate viene ora raccolto in un disco che riunisce i brani premiati nelle dieci edizioni. L’annuncio è stato diffuso dall’emittente l’11 novembre 2026.



Nato come appuntamento estivo in cui la programmazione radio si intreccia con premi, dirette e voto del pubblico, Power Hits Estate ha costruito in dieci anni una piccola storia musicale. Ogni estate la radio ha selezionato e valorizzato singoli che hanno segnato la stagione e coinvolto gli ascoltatori.



Il formato scelto per commemorare l’anniversario è volutamente da collezione: il vinile intitolato RTL 102.5 Power Hits Estate – 10 Years. Il progetto non è una semplice raccolta di successi, secondo l’emittente, ma una ricostruzione in chiave cronologica dell’evoluzione del premio e della sua identità editoriale.



La raccolta include un brano vincitore per ciascuna edizione dal 2017 al 2026. Si apre con Francesco Gabbani e la canzone premiata nel 2017, “Tra le granite e le granate”, e arriva fino ai Pinguini Tattici Nucleari, che rappresentano il 2026 con “Sorry Scusa Lo Siento”.



Nel catalogo compaiono anche titoli che hanno avuto ampia diffusione nelle estati italiane: tra questi “Non ti dico no” dei Boomdabash con Loredana Bertè e due collaborazioni dei Boomdabash con Alessandra Amoroso, “Mambo salentino” e “Karaoke”. La selezione prosegue con “Ma stasera” di Marco Mengoni e “La dolce vita” firmata da Fedez, Tananai e Mara Sattei.



La raccolta mette insieme momenti diversi della scena pop italiana recente. Ci sono inoltre “Italodisco” dei The Kolors, “Storie brevi” interpretata da Annalisa insieme a Tananai e “A me mi piace” di Alfa con la partecipazione di Manu Chao.



La sequenza dei brani è stata ordinata secondo la cronologia dei premi. Questa scelta vuole sottolineare il legame tra ogni traccia e la stagione a cui è riferita, evidenziando il ruolo della radio nel promuovere e celebrare quei singoli durante l’estate di riferimento.



A produrre il vinile è Universal Music Group, che ha curato l’uscita del disco insieme all’emittente. L’operazione trasferisce dal palinsesto e dagli eventi dal vivo a un supporto fisico l’archivio sonoro di un decennio di Power Hits Estate.



Per gli appassionati di musica e per chi segue le iniziative della radio, il disco rappresenta una testimonianza tangibile dell’evoluzione del format. Consente di ripercorrere, traccia dopo traccia, le canzoni che hanno ottenuto il riconoscimento in ciascuna edizione.