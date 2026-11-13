La radio FM torna richiestissima nel Regno Unito: la campagna “Be Ready” spinge le vendite delle radioline come mezzo di emergenza

Il governo britannico ha rilanciato la radio FM come strumento di autoprotezione: la campagna Be Ready invita le famiglie a dotarsi di un ricevitore a batterie o a manovella per ricevere notizie in caso di blackout o interruzioni delle reti. Un messaggio derivato dai tempi che corrono ma che comunque ha coinciso con un’impennata nelle vendite di piccoli apparecchi radiofonici, secondo i dati raccolti dalla stampa specializzata.



RadioToday ha documentato il fenomeno segnalando incrementi significativi tra alcuni rivenditori. Robert Dyas ha registrato un aumento del 160% nelle vendite rispetto alla settimana precedente; Maplin riporta una crescita del 92% rispetto allo stesso periodo del mese precedente. Si tratta di dati aziendali che, come sottolineato dalla fonte, non rappresentano necessariamente l’andamento complessivo del mercato nazionale.



La raccomandazione centrale della campagna è semplice: conservare in casa un ricevitore autonomo e annotare le frequenze delle stazioni nazionali o locali cui ci si affida per le informazioni. L’obiettivo è garantire flussi di notizie quando smartphone, rete mobile o collegamenti internet diventano inaffidabili o dovessero smettere di funzionare.



La scelta delle autorità britanniche di puntare sull’FM è significativa in un Paese dove l’ascolto digitale — tramite DAB e piattaforme online — ha ormai assunto un ruolo di primo piano. Il ritorno di interesse per il segnale analogico mette in luce il tema della resilienza delle comunicazioni: le onde FM, diffuse e a basso consumo energetico, possono rivelarsi più accessibili in situazioni critiche.



Al tempo stesso esiste un limite tecnico importante: un apparecchio che riceve solo FM non è in grado di captare emittenti trasmesse esclusivamente in DAB o DAB+. Questo fattore complica la scelta del dispositivo “ideale” per la preparazione domestica, poiché alcune stazioni potrebbero risultare disponibili solo sulle piattaforme digitali.



Per il settore radiofonico italiano il caso britannico offre spunti di riflessione sul ruolo del broadcasting come servizio pubblico. L’evoluzione tecnologica non annulla la necessità di mantenere canali di comunicazione semplici e diffusi, soprattutto quando le normali infrastrutture sono sotto stress.



L’aumento delle vendite non si spiega però soltanto con ragioni di sicurezza. Le radioline portatili stanno riacquistando un certo fascino culturale: l’attrazione per gli oggetti analogici, dalle cassette ai vinili, ha riportato in auge forme di ascolto più dirette e imprevedibili. Anche personaggi pubblici hanno raccontato il loro rapporto con i supporti fisici della musica, contribuendo al clima di riscoperta degli apparecchi tradizionali.



Il fenomeno assume connotati sia pratici sia simbolici. Pratici, perché un ricevitore a batterie o a manovella è uno strumento operativo per ricevere aggiornamenti durante un’emergenza. Simbolici, perché riporta l’attenzione sull’esperienza dell’ascolto come scoperta della programmazione in tempo reale, anziché come fruizione on demand.



I rivenditori coinvolti nella rilevazione non hanno attribuito la crescita a campagne promozionali proprie ma all’eco generato dalle raccomandazioni governative. Rimane poi aperta la questione della composizione del mercato: numeri percentuali su due punti vendita indicano una tendenza, ma non permettono di trarre conclusioni su volumi complessivi o sulla durata dell’aumento.



La campagna Be Ready raccomanda esplicitamente di avere a disposizione un ricevitore FM autonomo e di annotare le frequenze delle stazioni nazionali o locali utilizzate per informarsi.