In vista dello show in oggetto, ecco cosa ha da dire la compagnia: “Il segreto della longevità de I Legnanesi è rimanere fermi in quello che si vuole proporre, nel messaggio che si vuole dare. Da sempre portiamo in scena storia, tradizione e cultura del “tempo che fu”, che non va mai dimenticato. A questo si abbina sempre l’attualità che rivisitiamo sempre in chiave comica”.

“I nostri personaggi sono come la nostra identità teatrale, fedeli a figure salde e con forti personalità. I tre personaggi principali rappresentano la classica famiglia Italiana che forse non esiste più, ma rimane nel ricordo di tutti noi. Per questo il pubblico vuole così bene alla famiglia Colombo. Perché ricorda le proprie radici famigliari”.

“Riusciamo a mantenere il giusto equilibrio tra ciò che il pubblico ama da sempre e le novità del presente grazie a Mitia Del Brocco, la nostra autrice da più di un decennio, che riesce sempre a far coesistere passato, presente e futuro in un gioco di scene e battute sempre ironiche e divertenti ma con un retro-messaggio anche un po’ malinconico”.

“Anche il titolo del nostro ultimo spettacolo “Intelligenza artigianale” e il copione sono nati da un’idea di Mitia Del Brocco, che da sempre riesce a sorprenderci con titoli divertenti e sceneggiature sempre attualissime, in questo caso quasi “futuristiche”.

“Il nostro rapporto personale con la tecnologia e con l’intelligenza artificiale è pessimo! Ne siamo quasi spaventati… Nessuno di noi è dipendente dai social, computer, web e quant’altro figuriamoci dell’IA! Come affermiamo nel finale dello spettacolo, noi siamo per l’intelligenza artigianale!!!”

“Come sempre, nonostante il nostro pessimo rapporto con l’IA, abbiamo voluto affrontare un tema attuale per dare il nostro messaggio. Vi invitiamo a venire a vedere lo spettacolo e comprenderete quali sono i rischi, secondo noi, a cui potremmo andare incontro se permetteremo che l’IA gestisca la nostra vita”.

“Se ha avuto la meglio la Teresa o l’intelligenza artificiale? Non possiamo “spoilerare” niente… visto come siamo attuali con i termini? Per saperlo dovrete venire a teatro! Vi aspettiamo!”