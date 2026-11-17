Venezia



L’esterno del mio studiolo di Cannaregio, alcuni anni addietro, quando la fondamenta in cui è situato era ancora considerata del tutto periferica e scarsamente frequentata dai turisti e la sua specifica e peculiare vita quotidiana che era possibile svolgervi – soprattutto, come usava ed eccezionalmente era tollerato un tempo, quale appendice degli angusti e poco vivibili pianterreni – non fosse stata ancora sconvolta totalmente a causa dell’affermarsi sempre maggiore di Internet, dei social e delle sue numerose App.

Entrando inevitabilmente a far parte, alla stregua dell’intera città, del resto, di quel “villaggio globale” ampiamente e acutamente teorizzato da Herbert Marshall Mc Luhan e, ancorchè considerata ancora di fatto uno dei luoghi fra i più reconditi della città, facilmente raggiungibile e visitata grazie alle App suddette, tuttavia, da una marea di turisti, quand’anche questi ultimi visitassero magari Venezia per la prima volta e su di essa ignorassero ogni cosa

Addio pertanto, fra l’altro, agli usci di casa dei pianterreni immancabilmente aperti e alla tradizionale e felice consuetudine di riunirsi appena fuori a essi, durante la bella stagione, con vicini e amici al fine di scambiarsi le classiche quattro chiacchiere e godersi il fresco.

Ciò in quanto allorché malauguratamente lo si facesse ancora, a differenza di un tempo, si verrebbe immancabilmente fotografati da un nugolo di turisti invadenti e noncuranti della privacy.

Enzo Pedrocco

ADDIO ALLE RECONDITE PERIFERIE E ALLA LORO SPECIFICA E PECULIARE VITA DI UN TEMPO DEL TUTTO ESENTE, SOPRATTUTTO, DA L’INSOSTENIBILE E NEFASTO OVERTOURISM