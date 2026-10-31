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Jerry Calà a Padova per la ricerca: il 27 novembre spettacolo di musica e solidarietà al Piccolo Teatro Don Bosco

Jerry Calà il 27 novembre a Padova: musica e ricordi al Don Bosco; il ricavato sosterrà la ricerca ancora sui tumori cerebrali.

Laura Beggiora
a cura di: Laura Beggiora
Jerry Calà
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Jerry Calà salirà sul palco del Piccolo Teatro Don Bosco di Padova venerdì 27 novembre alle 21 per una serata che unisce intrattenimento e solidarietà: il ricavato, al netto delle spese, sarà destinato alla Fondazione Giovanni Celeghin ETS per sostenere la ricerca sui tumori cerebrali.


Lo spettacolo promette un percorso tra canzoni, aneddoti e ricordi della carriera dell’attore e cantante, costruito per coinvolgere il pubblico e offrire momenti di leggerezza. Non si tratta di una semplice replica dei suoi successi, ma di una serata in cui musica e racconto personale si intrecceranno per creare un format informale e partecipato.


L’iniziativa inaugura un incontro fra mondo dello spettacolo e impegno civile. Gli organizzatori hanno stabilito che l’intero incasso, una volta detratte le spese di produzione, sarà devoluto alla Fondazione Giovanni Celeghin ETS, realtà padovana che dal 2012 opera a sostegno della ricerca sui tumori cerebrali e offre supporto a pazienti e famiglie.


Fondata in memoria dell’imprenditore Giovanni Celeghin, scomparso a causa di un glioblastoma multiforme, la Fondazione si occupa sia di finanziare progetti scientifici sia di promuovere servizi per il territorio. Dal 2012 a oggi ha raccolto oltre 4,5 milioni di euro destinati a studi, borse di studio, supporto psicologico e interventi a favore delle strutture ospedaliere.


La rete costruita dalla Fondazione comprende sostenitori, volontari, imprese e istituzioni che hanno aderito a bandi e iniziative rivolte alla lotta contro il glioblastoma e altre neoplasie cerebrali. Attraverso un comitato scientifico, i fondi raccolti sono indirizzati a progetti di ricerca selezionati in base a criteri di merito e rilevanza clinica.


Annalisa Celeghin, presidente dell’ente, sottolinea l’importanza di convertire una serata di spettacolo in un’occasione concreta di sostegno alla ricerca. Per lei l’evento significa tenere viva l’attenzione su patologie che richiedono risposte ancora insufficienti e trasformare la partecipazione del pubblico in un contributo duraturo per famiglie e laboratori.

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Il Piccolo Teatro Don Bosco si trova in via Asolo 2 a Padova. L’evento, programmato per le 21, è pensato per un pubblico ampio, interessato tanto ai contenuti artistici quanto alla causa sociale sostenuta dalla serata.


I biglietti sono già in vendita e sono stati messi a disposizione online. Il prezzo d’ingresso è di 33 euro, più diritti di prevendita.

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Laura Beggiora
Laura Beggiora
Giornalista, speaker radiofonica e presentatrice tv. Curatrice di eventi, trasferita in Veneto dopo lunga permanenza in Toscana. Ospite in alcune trasmissioni di Canale 5. laura_b@lavocedivenezia.it
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