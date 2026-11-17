Le forze di opposizione attaccano con durezza la legge di bilancio e chiedono una riscrittura completa della manovra, sollecitando il governo ad ascoltare lavoratori, medici e infermieri che nei prossimi giorni torneranno in piazza.

Il Partito Democratico appoggia la proposta avanzata dalle Regioni di trasferire al sistema pubblico il miliardo e mezzo destinato alla cosiddetta card per le strutture private, con l’obiettivo di rafforzare le risorse per la sanità.

La segretaria del Pd, Elly Schlein, replica alle critiche mosse dal ministro Valditara invitandolo a intervenire sui tagli alla scuola, chiedendone la revoca.

Anche il Movimento 5 Stelle si schiera sulle barricate, denunciando le difficoltà di famiglie e imprese e sottolineando che, secondo il suo leader, la manovra al massimo alleggerisce le bollette di 1,40 euro al mese. I Cinquestelle chiedono di reperire risorse presso banche e compagnie energetiche e tra i 14 miliardi attualmente destinati agli armamenti.

Contro i tagli a sanità e istruzione si sono schierati anche Azione e Italia Viva, insieme ad altre forze d’opposizione.

Il deputato Angelo Bonelli, per Avs, cita i dati Ocse secondo cui i redditi sono diminuiti dell’1% nell’ultimo anno e accusa il governo guidato da Giorgia Meloni di impoverire i soggetti più deboli.

Intanto si è aggiornato il tavolo del “Campo largo” sulla proposta di introdurre una tassa sui superricchi: Pd e Avs rimangono concentrati sulle imposte sui patrimoni milionari, mentre il Movimento 5 Stelle vorrebbe puntare invece sulle misure contro le speculazioni finanziarie.

La discussione politica proseguirà nei prossimi giorni, con le opposizioni decise a mantenere la pressione sulla maggioranza rispetto a sanità, istruzione e prelievi sui grandi patrimoni.