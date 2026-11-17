La rubrica informativa TG2 Post è andata in onda il 16 novembre 2026 alle 21:00, come riportato sulla pagina RaiNews dedicata al programma. Si tratta di una produzione identificata come Tg2 Post, con indicazione della direzione editoriale a cura di Antonio Preziosi.

Sulla stessa pagina sono elencate le aree tematiche collegate al palinsesto e alla redazione: Ambiente, Arti e spettacolo, Cronaca, Economia e finanza, Esteri, Politica, Salute, Scienza e tecnologia, Società, Sport, Stili di vita e tempo libero, Viaggi e turismo.

La sezione “Temi Caldi” presente sul sito riporta, tra gli argomenti in rilievo, il viaggio del Papa in America Latina, gli allarmi bomba, la guerra in Ucraina, la crisi del clima, le Atp Finals 2026 e il Tembaine Desert Rally.

La pagina contiene inoltre riferimenti alle redazioni regionali Tgr e ai canali di informazione Rai (TG1, TG2, TG3, Rai News 24 live, Rai Sport), oltre agli inviti a seguire i profili social del network.